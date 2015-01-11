2020-07-09YEKT12:00:00 | Губерния Лучшие экспортеры Челябинской области получили свои награды Егор Ковальчук.«Конкурс «Экспортер года Челябинской области» показывает, что в нашем регионе много достойных компаний, которые не боятся, а даже, наоборот, стремятся, показать свой товар всему миру. Региональные власти заинтересованы в развитии этих предприятий, так как это поступления в областной бюджет, создание рабочих мест и престиж области на мировой арене. Поэтому мы и дальше будем им помогать, оказывать государственную поддержку. Надеемся, что таким образом компаний-экспортеров в Челябинской области станет больше», – прокомментировал Егор Ковальчук. Одним из победителей конкурса стала промышленная компания «АНЕКО». Основная сфера деятельности предприятия – изготовление устьевого оборудования для бурения, сервиса и эксплуатации нефтегазовых скважин. По итогам 2019 года объем экспортных поставок компании составил почти 32 млн рублей. География экспорта – Республики Беларусь и Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Украина. В прогнозах у «АНЕКО» – увеличение экспорта до 95 млн рублей, появление новых экспортных продуктов, расширение экспортной номенклатуры, увеличение количества иностранных покупателей, появление новых стран для экспорта.«Участие в конкурсе «Экспортер года Челябинской области» дало возможность провести аналитику действующей работы по этому направлению, проанализировать внешнюю и внутреннюю среду, увидеть все стратегические перспективы организации на рынке экспорта и сделать прогноз и планирование работы организации на следующий год. На достигнутом мы не остановимся и продолжим участие в этом конкурсе уже на федеральном уровне», – прокомментировал Михаил Андрющенко, генеральный директор компании.В настоящий момент на сопровождении «Территории Бизнеса» по направлению экспорта находятся более 100 компании Челябинской области. Деятельность их самая различная: от производства продуктов питания до создания сложного технического оборудования.«Территория Бизнеса» поддерживает экспортеров различными способами: это и участие в выставках, бизнес-миссиях, сертификация продукции, услуги по переводу на иностранные языки документов и сайтов, сопровождение экспортного контракта и т.д. За последний год услугами Центра воспользовались более 300 предприятий региона. Рады, что некоторые из них решили участвовать в этом конкурсе и рассказать о себе всему региону», – отметила Анна Комарова, директор по экспорту и инвестициям «Территории Бизнеса».Мероприятие проводится в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Экспортер года Челябинской области» прошла в рамках онлайн-мероприятия «День экспортера: новый мир». В 2020 году конкурс проводился в четвертый раз. Его цель – поддержка предприятий региона в развитии экспортного бизнеса, выявление и поощрение «чемпионов». Организаторами мероприятия являются министерство экономического развития Челябинской области и «Территория Бизнеса».Компании Челябинской области подавали заявки по 5 номинациям, в каждой по три победителя. Их имена определились еще в конце марта , но в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе победители получили свои награды только сейчас. С приветственным словом к экспортерам обратился вице-губернатор Челябинской области«Конкурс «Экспортер года Челябинской области» показывает, что в нашем регионе много достойных компаний, которые не боятся, а даже, наоборот, стремятся, показать свой товар всему миру. Региональные власти заинтересованы в развитии этих предприятий, так как это поступления в областной бюджет, создание рабочих мест и престиж области на мировой арене. Поэтому мы и дальше будем им помогать, оказывать государственную поддержку. Надеемся, что таким образом компаний-экспортеров в Челябинской области станет больше»,прокомментировал. Одним из победителей конкурса стала промышленная компания «АНЕКО». Основная сфера деятельности предприятияизготовление устьевого оборудования для бурения, сервиса и эксплуатации нефтегазовых скважин. По итогам 2019 года объем экспортных поставок компании составил почти 32 млн рублей. География экспортаРеспублики Беларусь и Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Украина. В прогнозах у «АНЕКО»увеличение экспорта до 95 млн рублей, появление новых экспортных продуктов, расширение экспортной номенклатуры, увеличение количества иностранных покупателей, появление новых стран для экспорта.«Участие в конкурсе «Экспортер года Челябинской области» дало возможность провести аналитику действующей работы по этому направлению, проанализировать внешнюю и внутреннюю среду, увидеть все стратегические перспективы организации на рынке экспорта и сделать прогноз и планирование работы организации на следующий год. На достигнутом мы не остановимся и продолжим участие в этом конкурсе уже на федеральном уровне»,прокомментировал, генеральный директор компании.В настоящий момент на сопровождении «Территории Бизнеса» по направлению экспорта находятся более 100 компании Челябинской области. Деятельность их самая различная: от производства продуктов питания до создания сложного технического оборудования.«Территория Бизнеса» поддерживает экспортеров различными способами: это и участие в выставках, бизнес-миссиях, сертификация продукции, услуги по переводу на иностранные языки документов и сайтов, сопровождение экспортного контракта и т.д. За последний год услугами Центра воспользовались более 300 предприятий региона. Рады, что некоторые из них решили участвовать в этом конкурсе и рассказать о себе всему региону»,отметиладиректор по экспорту и инвестициям «Территории Бизнеса».Мероприятие проводится в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». AzAzA 2020-07-09YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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