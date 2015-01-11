2020-07-09YEKT12:00:00 | Губерния Перспективы отечественного двигателестроения обсудили на ЧТЗ Источник: ООО «ЧТЗ-Уралтрак»









На Челябинском тракторном заводе (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию «Ростех»), признанном лидере в разработке и производстве российских дизельных двигателей для бронетанковой техники и артиллерии, прошло выездное расширенное заседание научно-технического совета (НТС) АО «Концерн «Уралвагонзавод». Основной темой стало решение задач по оснащению бронетанковой техники и вооружения (БТВТ) и военной автомобильной техники (ВАТ) двигателями, отвечающими современным требованиям.В заседании приняли участие представители профильных департаментов Минобороны и Минпромторга РФ, Госкорпорации Ростех, руководители и главные конструкторы организаций-разработчиков и производителей как конечных изделий (АО «УКБТМ», АО «НПК «Уралвагонзавод», АО «Уралтрансмаш», АО «Омсктрансмаш» АО «АЗ «Урал», ПАО «Курганмашзавод»), так и силовых установок (ООО «ЧТЗ-Уралтрак», ПАО «Автодизель», АО «Барнаултрансмаш»), а также представители ведущих российских научных и учебных организаций - ФГУП «НАМИ», МГТУ им. Н.Э. Баумана, ЮУрГУ.Требования к энерговооружённости и климатической устойчивости военной техники становятся всё более жёсткими. Повышенное внимание уделяется обеспечению надёжности и экономичности агрегатов и увеличению их удельной мощности. Поэтому так важно учесть и выполнить все требования к силовым установкам для современных вооружений, в частности, при модернизации серийных силовых установок и разработке перспективных дизельных и газотурбинных двигателей для БТВТ и ВАТ.Важное место в обсуждении занял вопрос импортозамещения при конструировании и производстве современных двигателей в интересах министерства обороны.Также речь шла о диверсификации производства и рыночных перспективах гражданских силовых агрегатов.Для участников встречи провели экскурсию по производственным мощностям ООО «ЧТЗ-Уралтрак». Генеральный директор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов отметил огромный накопленный опыт и потенциал ЧТЗ, который делает его уникальным для России центром компетенций в области танкового двигателестроения: «Сегодня предприятие выходит на производство повышенных объемов продукции по Гособоронзаказу. Заданный курс развития ЧТЗ должен быть продолжен и в будущем. У предприятия есть все условия для того, чтобы удерживать свои позиции, совершенствовать качество выпускаемой продукции и наращивать выпуск дорожно-строительной техники», - подчеркнул Александр Потапов.Справочно: Челябинский тракторный завод (ООО «ЧТЗ-Уралтрак») – крупное промышленное объединение по производству и продаже широкой гаммы колесной и гусеничной дорожно-строительной техники (бульдозеров, трубоукладчиков, фронтальных погрузчиков), запасных частей и прочей высокотехнологичной машиностроительной продукции. Потребителями продукции завода являются тысячи предприятий России, стран СНГ и дальнего зарубежья различных отраслей деятельности, таких как нефтегазовая, горнорудная, строительная, лесная и других, а также государственные министерства и ведомства разных стран. Источник: ООО «ЧТЗ-Уралтрак»На Челябинском тракторном заводе (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию «Ростех»), признанном лидере в разработке и производстве российских дизельных двигателей для бронетанковой техники и артиллерии, прошло выездное расширенное заседание научно-технического совета (НТС) АО «Концерн «Уралвагонзавод». Основной темой стало решение задач по оснащению бронетанковой техники и вооружения (БТВТ) и военной автомобильной техники (ВАТ) двигателями, отвечающими современным требованиям.В заседании приняли участие представители профильных департаментов Минобороны и Минпромторга РФ, Госкорпорации Ростех, руководители и главные конструкторы организаций-разработчиков и производителей как конечных изделий (АО «УКБТМ», АО «НПК «Уралвагонзавод», АО «Уралтрансмаш», АО «Омсктрансмаш» АО «АЗ «Урал», ПАО «Курганмашзавод»), так и силовых установок (ООО «ЧТЗ-Уралтрак», ПАО «Автодизель», АО «Барнаултрансмаш»), а также представители ведущих российских научных и учебных организаций - ФГУП «НАМИ», МГТУ им. Н.Э. Баумана, ЮУрГУ.Требования к энерговооружённости и климатической устойчивости военной техники становятся всё более жёсткими. Повышенное внимание уделяется обеспечению надёжности и экономичности агрегатов и увеличению их удельной мощности. Поэтому так важно учесть и выполнить все требования к силовым установкам для современных вооружений, в частности, при модернизации серийных силовых установок и разработке перспективных дизельных и газотурбинных двигателей для БТВТ и ВАТ.Важное место в обсуждении занял вопрос импортозамещения при конструировании и производстве современных двигателей в интересах министерства обороны.Также речь шла о диверсификации производства и рыночных перспективах гражданских силовых агрегатов.Для участников встречи провели экскурсию по производственным мощностям ООО «ЧТЗ-Уралтрак». Генеральный директор АО «Концерн «Уралвагонзавод»отметил огромный накопленный опыт и потенциал ЧТЗ, который делает его уникальным для России центром компетенций в области танкового двигателестроения: «Сегодня предприятие выходит на производство повышенных объемов продукции по Гособоронзаказу. Заданный курс развития ЧТЗ должен быть продолжен и в будущем. У предприятия есть все условия для того, чтобы удерживать свои позиции, совершенствовать качество выпускаемой продукции и наращивать выпуск дорожно-строительной техники», - подчеркнул Александр Потапов.Справочно:– крупное промышленное объединение по производству и продаже широкой гаммы колесной и гусеничной дорожно-строительной техники (бульдозеров, трубоукладчиков, фронтальных погрузчиков), запасных частей и прочей высокотехнологичной машиностроительной продукции. Потребителями продукции завода являются тысячи предприятий России, стран СНГ и дальнего зарубежья различных отраслей деятельности, таких как нефтегазовая, горнорудная, строительная, лесная и других, а также государственные министерства и ведомства разных стран. AzAzA 2020-07-09YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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