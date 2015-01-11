2020-07-09YEKT12:00:00 | Губерния Фестиваль-конкурс «Радянска Украина» пройдет в формате онлайн-проектов Источник: Дом дружбы народов Челябинской области









Дом дружбы народов Челябинской области при поддержке министерства культуры региона 26 июля проведет Областной фестиваль-конкурс украинской культуры «Радянска Украина». Полюбившееся зрителям и участникам событие традиционно проходит летом и собирает на одной площадке гостей со всего Южного Урала. В этот раз фестиваль будет дистанционным и пройдет под знаком Года памяти и славы, сообщает Дом дружбы народов.К участию приглашаются украинские коллективы всех возрастных категорий национально-культурных центров, объединений не только из Челябинской области, но и других регионов России и Казахстана. Также свое искусство могут показать коллективы, исполняющие произведения (песни, танцы, стихи) украинской культуры и на украинском языке.Фестиваль-конкурс «Радянска Украина» 2020 представляет собой цикл онлайн-проектов, где любой желающий может раскрыть свои таланты. «Святково прибрана хата» (Лучшая хата или уголок)Конкурс проходит под лозунгом «Встречаем Победителей». Все выставленные предметы должны соответствовать заданной теме с использованием эмблемы фестиваля. Для участия в конкурсе необходимо каждому участнику или коллективу, предоставить фотографии или видеоролик убранства хаты или уголка.Также в рамках конкурса проводятся номинации:- «Герої минулих часів» (Герои былых времен) - выставка фотографий героев Великой Отечественной войны (участниками предоставляются фото);- «Народні рушники» - выставка рушников (участниками предоставляются фото).«Українська кухня страв для Переможців» (Украинская кухня блюд для Победителей). Каждому участнику или коллективу необходимо представить фотографии или видеозапись национальных украинских блюд. Оценивается оформление блюда, рецепт, презентация.Конкурс проводится по номинациям:-«Великий вареник Переможцям» - Самый большой вареник Победителям; - «Смачне сало Переможцям» - Смачное сало для Победителей. Концерт-конкурс «Кращі українські твори Переможцям» - Лучшая украинская песня ПобедителямДля участия в конкурсе необходимо каждому участнику или коллективу представить свой номер в видеоформате. Принять участие в конкурсе могут исполнители от 16 до 70 лет, представители украинских объединений и члены их семей, исполняющие украинские народные и современные песни на украинском языке. Категории участников: солисты, ансамбли до 15 человек, хоры от 15 человек.Конкурс проводится по номинациям:«Про що спиiвають солдати» (О чем поют солдаты) - лучшее исполнение песни времен ВОВ;«Сонячне коло» (Солнечный круг) - лучшее исполнение современной украинской песни;«Пісня для душі» (Песня для души) - лучшее исполнении народной украинской песни.Также в рамках концерта-конкурса выделены отдельные творческие номинации:«Український танець» - лучшее исполнение украинского танца. Каждому участнику или ансамблю необходимо представить свой номер в видеоформате. К участию приглашаются исполнители в возрасте от 16 до 70 лет, коллективы и солисты Южного Урала, областей РФ и Республик Башкортостан, Татарстан и Казахстан.«Українське слово» - исполнение стихов и произведений украинских авторов на украинском языке. Эта номинация впервые учреждена в 2020году. К участию приглашаются исполнители в возрасте от 16 до 70лет. Каждому участнику необходимо представить свой номер в видеоформате.Участники Областного фестиваля-конкурса украинской культуры «Радянска Украина» предоставляют в оргкомитет качественные фото- и видеоматериалы, подкрепленные текстовой заявкой. Все заявки принимаются до 22 июля 2020 года. Подробно ознакомиться с положением каждого конкурса и получить образец заявки можно на сайте ddnchel.ru. Все видеозаписи участников конкурсов, выставок присылаются по электронному адресу Источник: Дом дружбы народов Челябинской областиДом дружбы народов Челябинской области при поддержке министерства культуры региона 26 июля проведет Областной фестиваль-конкурс украинской культуры «Радянска Украина». Полюбившееся зрителям и участникам событие традиционно проходит летом и собирает на одной площадке гостей со всего Южного Урала. В этот раз фестиваль будет дистанционным и пройдет под знаком Года памяти и славы, сообщает Дом дружбы народов.К участию приглашаются украинские коллективы всех возрастных категорий национально-культурных центров, объединений не только из Челябинской области, но и других регионов России и Казахстана. Также свое искусство могут показать коллективы, исполняющие произведения (песни, танцы, стихи) украинской культуры и на украинском языке.Фестиваль-конкурс «Радянска Украина» 2020 представляет собой цикл онлайн-проектов, где любой желающий может раскрыть свои таланты. «(Лучшая хата или уголок)Конкурс проходит под лозунгом «Встречаем Победителей». Все выставленные предметы должны соответствовать заданной теме с использованием эмблемы фестиваля. Для участия в конкурсе необходимо каждому участнику или коллективу, предоставить фотографии или видеоролик убранства хаты или уголка.Также в рамках конкурса проводятся номинации:-» (Герои былых времен) - выставка фотографий героев Великой Отечественной войны (участниками предоставляются фото);выставка рушников (участниками предоставляются фото).(Украинская кухня блюд для Победителей). Каждому участнику или коллективу необходимо представить фотографии или видеозапись национальных украинских блюд. Оценивается оформление блюда, рецепт, презентация.Конкурс проводится по номинациям:» - Самый большой вареник Победителям; - «Смачное сало для Победителей.Лучшая украинская песня ПобедителямДля участия в конкурсе необходимо каждому участнику или коллективу представить свой номер в видеоформате. Принять участие в конкурсе могут исполнители от 16 до 70 лет, представители украинских объединений и члены их семей, исполняющие украинские народные и современные песни на украинском языке. Категории участников: солисты, ансамбли до 15 человек, хоры от 15 человек.Конкурс проводится по номинациям:«» (О чем поют солдаты) - лучшее исполнение песни времен ВОВ;Солнечный круг) - лучшее исполнение современной украинской песни;(Песня для души) - лучшее исполнении народной украинской песни.Также в рамках концерта-конкурса выделены отдельные творческие номинации:лучшее исполнение украинского танца. Каждому участнику или ансамблю необходимо представить свой номер в видеоформате. К участию приглашаются исполнители в возрасте от 16 до 70 лет, коллективы и солисты Южного Урала, областей РФ и Республик Башкортостан, Татарстан и Казахстан.» - исполнение стихов и произведений украинских авторов на украинском языке. Эта номинация впервые учреждена в 2020году. К участию приглашаются исполнители в возрасте от 16 до 70лет. Каждому участнику необходимо представить свой номер в видеоформате.Участники Областного фестиваля-конкурса украинской культуры «Радянска Украина» предоставляют в оргкомитет качественные фото- и видеоматериалы, подкрепленные текстовой заявкой. Все заявки принимаются до 22 июля 2020 года. Подробно ознакомиться с положением каждого конкурса и получить образец заявки можно на сайте ddnchel.ru. Все видеозаписи участников конкурсов, выставок присылаются по электронному адресу mohovaog@mail.ru AzAzA 2020-07-09YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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