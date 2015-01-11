Жители Южного Урала за полгода сдали более 15 тонн крови

Более 17 тысяч южноуральцев стали донорами Челябинской областной станции переливания крови (ЧОСПК). За полгода они пополнили резервный запас на 15,3 тонны.К примеру, во Всероссийском донорском марафоне #ОставайсяДонором приняли участие 1506 южноуральцев. Мероприятие было посвящено Всемирному дню донора крови, донорам стволовых клеток и донорам плазмы, перенесшим инфекцию COVID-19. По медицинским показаниям донорами в Челябинске и отделениях ЧОСПК, расположенных в Златоусте, Миассе, Магнитогорске, Сатке и Южноуральске, стали 1221 человек. Южноуральский банк крови увеличился на 695 литров, помощь будет оказана более 480 пациентам медицинских организаций.Кроме того, 68 южноуральцев, переболевших COVID-19, стали донорами плазмы. Из них девять человек сдали плазму уже два раза. Медики ни на минуту не забывали обо всех мерах безопасности.«Все донорские акции, учитывая введенные в области ограничения, связанные с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, проходят в стационарных условиях», — отмечает главный врач Челябинской областной станции переливания крови Анатолий Крохин.В Челябинске в мобильном пункте заготовки крови одновременно принимают не более двух доноров плазмы. Связано это с соблюдения всех требований безопасности по профилактике коронавируса. Через сутки после донации плазма выдается по заявкам в медицинские организации. Это возможно благодаря быстрому обеззараживанию компонентов крови на специальном оборудовании, инактивирующем все вирусы.Напомним, что Челябинская областная станция переливания крови в мае начала принимать переболевших коронавирусом в легкой и средней форме южноуральцев. Они дали согласие сдать плазму крови для тех, кто проходит лечение в медицинских организациях.Как сообщили в пресс-службе областной станции переливания крови, в настоящее время в медицинских организациях области отмечается повышенная потребность в отрицательных группах крови. В связи с этим Челябинской областной станции переливания крови необходимо пополнить запасы эритроцитной массы I и II резус-отрицательными группами.Приглашаются южноуральцы, переболевшие коронавирусом и имеющие официальное медицинское заключение о перенесенной инфекции, стать донорами плазмы. Важно: с момента выздоровления должно пройти не менее 14 дней.Напомним, что донором может стать здоровый человек в возрасте старше 18 лет и имеющий регистрацию в Челябинской области не менее 6 месяцев. С подробным планом мероприятий, перечнем противопоказаний и рекомендациями по подготовке к сдаче крови, с «донорским светофором», а также с адресами наших отделений можно ознакомиться на сайте станции. При себе обязательно иметь паспорт.