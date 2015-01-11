Жители Южного Урала за полгода сдали более 15 тонн крови

Поздравляем с Юбилеем Заслуженного артиста РФ, актёра Озерского театра драмы и комедии «Наш дом» Вячеслава Ипполитовича Лясецкого!

Жизнь человека, связанного с искусством, творчеством, а тем более сценой, очень интересна уже сама по себе. За плечами огромный багаж – духовный и человеческий. Мы знаем артиста только по сцене, по сыгранным ролям, редким интервью, может быть, мимолетным встречам на улице. Мало кто знает, что Вячеслав Ипполитович, кроме того, что замечательный актер, еще и бессменный заведующий труппой в течение многих лет. Подробнее