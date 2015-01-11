2020-07-10YEKT09:02:00 | Новости Официально Пожароопасный период! Ликбез от МЧС Уважаемые жители Озерского городского округа! ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» напоминает о соблюдении элементарных требований пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период: 1. Не выжигайте траву и стерню на полях. 2. Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек. 3. Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров. 4. Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву. 5. Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов. 6. Не бросайте горящие спички и окурки. 7. Не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла. 8. Костры можно разводить на расстоянии не ближе 50 метров от построек. Для этого должны быть определены специальные места, представляющие собой котлован (яму, ров) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре. Также это может быть площадка с прочно установленной на ней металлической емкостью (например: бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра. И, конечно же, необходимо неотлучно надо следить за горящим костром, а после потушить его водой или песком. Использование открытого огня запрещается: на торфяных почвах; при установлении на определенной территории особого противопожарного режима; при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра; под кронами деревьев хвойных пород; в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар; при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения; при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду. Если вы обнаружили пожар, незамедлительно позвоните в пожарную охрану (телефон 01, с мобильного 101 или 112) и сообщите об обнаруженном очаге возгорания и как туда добраться. Если загорание небольшое постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь). Соблюдение этих несложных правил поможет уберечь вас и ваших близких от серьёзной беды. norma 2020-07-10YEKT09:02:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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