В Магнитогорской ТПП прошла встреча с руководством общественной организации «Челябинцы»

Президент торгово-промышленной палаты Магнитогорска Герман Запьянцев и руководители подразделений Палаты в Магнитогорске встретились с представителями челябинского землячества в Москве и ознакомились с деятельностью и планами организации, а также обсудили с ее руководителем Александром Валовым перспективы взаимодействия.

«Есть много идей для взаимодействия с региональной общественной организацией «Челябинцы», — сообщил Герман Запьянцев. – Если это будет интересно и полезно предпринимателям нашего города, Палата с удовольствием включится в подготовку и организацию совместных проектов».Среди направлений для сотрудничества стороны обсудили, прежде всего, возможности промышленной кооперации между предприятиями Магнитогорска и московскими компаниями, а также презентацию технопарков города для столичных промышленников. Было принято решение представить промышленный и научно-технический потенциал малого и среднего бизнеса Магнитогорска на площадке форума, который планирует провести РОО «Челябинцы» совместно с ПАО «ММК» и ООО «Трест «Магнитострой» до конца 2020 года.Участники встречи определились с планами на ближайшую перспективу – до конца лета подписать Соглашение о сотрудничестве между Магнитогорской ТПП и РОО «Челябинцы» и разработать дорожную карту общих проектов.Александр Валов рассказал о реализованных и планируемых проектах объединения, среди которых проведение в 2019 году «Дней Магнитогорска в Москве», приуроченных к 90-летию Магнитогорска, создание Сквера боевой и трудовой славы Южного Урала в Восточном административном округе Москвы, открытие Музея Южного Урала в Москве.Напомним, в 2019 году между РОО «Челябинцы» и правительством Челябинской области было подписано соглашение о сотрудничестве, предполагающее проведение совместных мероприятий, направленных на привлечение внимания трудовых коллективов предприятий, государственных и общественных организаций к решению проблем социально-экономического и культурного развития региона. Подобное соглашение, нацеленное на обмен опытом и продвижение научно-технического и промышленного потенциала города Магнитогорска, было также заключено с руководством ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».Российская общественная организация «Челябинцы» создана в 1995 году для объединения южноуральцев, проживающих в Москве, и продвижения промышленного, интеллектуального, творческого, научно-технического потенциала региона. Сегодня РОО объединяет более 200 человек. В ее составе – ветераны, заслуженные деятели культуры и искусства, ученые, спортсмены, политические деятели.