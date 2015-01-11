Три южноуральских предприятия создали уникальный дорожный автомобиль

Уникальную вакуумную илососную машину создали для крупного челябинского заказчика специалисты трёх предприятий Миасса - АО «Автомобильный завод «Урал», ООО «Завод СпецАгрегат» и НТЦ «Таганай-Авто».Специальный автомобиль ВМКД-2015 (всесезонная комбинированная дорожная машина) предназначен для механизированной очистки ливневой канализации и ликвидации засоров в канализационных системах.Спецмобиль оснащён надрамником, цистерной, баками для воды, отсеком для оборудования с насосом подачи воды, барабаном с рукавом, водяной системой, масляной гидросистемой привода насосов, электрооборудованием, насосом с вакуумной системой и отопительной установкой.Вода из баков поступает по всасывающему трубопроводу в насос, который под давлением 160 бар подает её в рукав. В исходном состоянии он наматывается на барабан. Размотку и намотку рукава осуществляет гидромеханический привод барабана. На конце рукава крепится размывочная головка, которая помещается в промываемый канал. Выходя из её сопел, вода продвигает головку по каналу, одновременно размывая отложения в трубе.Специальное оборудование автомобиля включает комплект промывочных головок, необходимых для обслуживания труб различного диаметра и характера заиливания.При необходимости очистки труб от продуктов промывки, внутрь помещается рукав от патрубка на задней крышке цистерны, с помощью которого производится их сбор вакуумным способом.«Уникальность нашего автомобиля заключается в том, что его оборудование установлено на новейшее дорожное шасси семейства NEXT- Урал-73945, 6х4, - изготовленное на автозаводе «Урал». Это самое маневренное шасси среди современных отечественных аналогов, в том числе и бескапотных. Такое техническое решение позволяет более эффективно использовать ВМКД в городских условиях. Например, он сможет легко развернуться на узкой дороге. Уверен, что эта спецтехника будет востребована», - комментирует новинку генеральный директор ООО «Завод СпецАгрегат» Евгений Субачёв.Из основных характеристик машины стоит также отметить объем цистерны - 6 м3 - и ёмкостей для воды - 5 м3. При этом слив из цистерны самотеком занимает не более 10 минут.Создание спецмобиля ВМКД-2015 стало очередным примером успешного взаимодействия промышленных предприятий Челябинской обалсти.***Автомобильный завод «Урал» - один из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Выпускает полноприводные грузовые и грузопассажирские автомобили, вахтовые автобусы на базе полноприводных автомобилей, а также самосвалы, седельные тягачи, шасси под установку различной спецтехники, подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства. В целом линейка предприятия представлена более чем 250 модификациями машин. Флагманская модель – автомобиль «Урал NEXT». Грузовики автозавода «Урал» востребованы в 40 странах мира. Доля предприятия на российском рынке полноприводных грузовых автомобилей – около 30%.ООО «Завод СпецАгрегат» - предприятие по производству дорожноуборочной и аэродромной спецтехники.НТЦ «Таганай-Авто» - производитель автоцистерн различного типа и назначения.