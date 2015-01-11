Челябинский ученый в составе международной команды обнаружил самые древние доказательства всадничества в бронзовом веке

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Уральские ученые ищут лекарство от коронавируса нового типа – сотрудники Научно-исследовательской лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств Южно-Уральс кого госуниверситета (ЮУрГУ) выделили вещества, которые активно борются с вирусом и убивают его Подробнее
С начала июля в каждый район южноуральской столицы вышли работать бойцы Челябинского областного студенческого отряда. Молодежь наводит порядок на территориях с утра до вечера, сообщает Молодежный ресурсный центр. Подробнее
Новые факты использования лошадей в бронзовом веке обнаружил ученый ЮУрГУ, работая с материалами памятников андроновской культуры. В составе международной команды из Казахстана, России и США исследователь изучил возраст животных, обнаруженных в древнем кургане, а также изменения черепа, которые указывали на использование лошадей всадниками. Статья о результате мультидисциплинарного исследования захоронения лошадей опубликована в одном из самых престижных журналов первого квартиля «Journal of Archaeological Science: Reports», сообщает управление медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУ.Международная команда ученых, в составе которой работал старший научный сотрудник Научно-образовательного центра евразийских исследований Южно-Уральского государственного университета, PhD со специализацией в антропологии Игорь Чечушков, доказала, что андроновцы освоили верховую езду на несколько веков раньше, чем принято считать. Такой вывод исследователи сделали, работая с находками пятого кургана в системе могильника «Новоильиновский-2».Могильник расположен вблизи города Лисаковска в Костанайской области Республики Казахстан. Около 3,5 тысяч лет назад на этой территории проживали носители андроновской культуры (общее название группы археологических культур бронзового века), у которых было развитое коневодство. Животных использовали не только в пищу, но и для запряжки в колесницы и езды верхом. Это подтверждают останки лошадей, которые были обнаружены в могильнике «Новоильиновский-2». Ученый из ЮУрГУ Игорь Чечушков принял участие в лабораторной и аналитической части исследования материалов раскопок. Он анализировал погребения, радиоуглеродные даты (возраст объекта по состоянию радиоактивного изотопа по отношению к стабильным изотопам углерода) найденных артефактов и костяков лошадей. В итоге удалось установить, что всадничество, то есть применение лошади в военном деле, начало практиковаться значительно раньше, чем многие исследователи предполагали ранее. «Принятая дата становления всадничества — около 900 года до нашей эры. Наши материалы позволяют предполагать, что вооруженные всадники, сражавшиеся верхом, могли возникнуть в евразийских степях не позже 1600 года до нашей эры», — рассказал Игорь Чечушков.Подробности об открытии ученых читайте в ближайшее время на сайте Южно-Уральского государственного университета.
Источник: Управление медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУ