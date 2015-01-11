Челябинский ученый в составе международной команды обнаружил самые древние доказательства всадничества в бронзовом веке

По решению губернатора Алексея Текслера с 1 июля на Южном Урале возобновили работу коллективные средства размещения, летние кафе и зоопарки на открытом воздухе при условии выполнения рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции. Как работают объекты туриндустрии в новых условиях, оценили журналисты в рамках пресс-тура, организованного министерством экономического развития Челябинской области. Подробнее