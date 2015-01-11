Жара не щадит. На Южном Урале приостановили движение фур и укладку асфальта

Каждый день в Челябинской области температура воздуха днем превышает +35°С. От такой температуры в регионе плавится асфальт, вводятся ограничения по передвижению для автомобилистов и отменяются ремонтные работы.

По прогнозам синоптиков, изнывать от зноя жителям Южного Урала придется почти весь июль.

Специалисты отмечают, в процессе нагревания асфальта, например, в летнюю жару, в воздух могут попадать некоторые летучие органические соединения, которые хоть и в малых дозах, но могут привести к негативным последствиям для человеческого организма.

В связи с аномально высокими температурами воздуха Миндортранс направил подрядным организациям рекомендации о приостановке укладки асфальтобетонной смеси на региональных объектах ремонта и капитального ремонта до особого распоряжения.

Как сообщили в Управлении дорог «Южный Урал», на сегодняшний день в регионе действует запрет на передвижение по областным трассам тяжеловесных грузовиков.

Экстренные службы области работают в режиме повышенной готовности – велика вероятность пожаров.

https://www.cheltv.ru/zhara-ne-shhadit-na-yuzhnom-urale/