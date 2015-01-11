2020-07-13YEKT06:00:00 | Губерния Ежегодная перепись орхидей началась на Таганае Источник: НП «Таганай»









В национальном парке «Таганай» считают орхидеи. Первые наблюдения показали: редкие растения чувствуют себя здесь отлично, сообщает пресс-служба парка. Ежегодную перепись орхидей начали с любки двулистной. В этом году ночная фиалка – так называют эту орхидею за ее усиливающийся к вечеру аромат – зацвела на неделю раньше обычного. Сейчас сотрудники национального парка вместе со своими добровольными помощниками заняты учетом пальчатокоренников Фукса (на фото вверху) и дремликов. «Цветки пальчатокоренника Фукса отличаются друг от друга как отпечатки пальцев у людей: есть светло-розовые, есть темно-сиреневые, у кого-то листья светлые, у других – наоборот, есть даже растения-альбиносы, - рассказала главный специалист по экологическому просвещению национального парка «Таганай» Марина Середа. - И хотя пальчатокоренники не внесены в Красную книгу и другие списки, для наших северных лесов это уникальное растение. Они мельче, чем их тропические собраться, но очень красивые». Уже сейчас можно сказать: урожай в 2020 году ожидается выше, чем в предыдущие периоды. Так, на одной из площадок наблюдается активное цветение. Между тем как в начале двухтысячных орхидей здесь не было вообще.«В то время здесь был покос, и любку двулистную выкашивали раньше, чем она успевала дать завязь, выживали лишь отдельные растения, - отметила Марина Середа. – Но когда косить перестали, на площадке появилась не только любка, но и пальчатокоренник. Не сразу, но в течение 10 лет уникальный биоценоз возобновился. Орхидные теперь есть даже вдоль троп, потому что передвижение на транспорте по национальному парку запрещено». В конце августа на Таганае зацветет гудайера ползучая, после чего сезон орхидей завершится.Справочно: На территории национального парка «Таганай» произрастает 26 представителей семейства орхидных, это 18% видов, зафиксированных на территории России. 80 % таганайских орхидей занесены в Красную книгу. В Челябинской области орхидные встречаются в горнолесных районах, в России удивительные редкие цветы можно увидеть в Поволжье и Сибири.Национальный парк «Таганай» образован 5 марта 1991 года на Южном Урале вблизи города Златоуст (Челябинская область), на границе Европы и Азии. Площадь парка 568 кв. км, территория включает в себя Таганайский горный массив. Здесь почти нетронутыми сохранились ценные экологические системы: горные тундры и луга, подгольцовые редколесья и реликтовые леса, и встречаются вместе животные и растения, характерные для центральной полосы Европейской России, русского Севера, Поволжья, Урала, Западной и Центральной Сибири, Казахстана.В 2019 году в национальном парке «Таганай» побывало 141 тысяча 552 туриста.







Источник: НП «Таганай»В национальном парке «Таганай» считают орхидеи. Первые наблюдения показали: редкие растения чувствуют себя здесь отлично, сообщает пресс-служба парка. Ежегодную перепись орхидей начали с любки двулистной. В этом году ночная фиалка – так называют эту орхидею за ее усиливающийся к вечеру аромат – зацвела на неделю раньше обычного. Сейчас сотрудники национального парка вместе со своими добровольными помощниками заняты учетом пальчатокоренников Фукса (на фото вверху) и дремликов. «Цветки пальчатокоренника Фукса отличаются друг от друга как отпечатки пальцев у людей: есть светло-розовые, есть темно-сиреневые, у кого-то листья светлые, у других – наоборот, есть даже растения-альбиносы, - рассказала главный специалист по экологическому просвещению национального парка «Таганай». - И хотя пальчатокоренники не внесены в Красную книгу и другие списки, для наших северных лесов это уникальное растение. Они мельче, чем их тропические собраться, но очень красивые». Уже сейчас можно сказать: урожай в 2020 году ожидается выше, чем в предыдущие периоды. Так, на одной из площадок наблюдается активное цветение. Между тем как в начале двухтысячных орхидей здесь не было вообще.«В то время здесь был покос, и любку двулистную выкашивали раньше, чем она успевала дать завязь, выживали лишь отдельные растения, - отметила Марина Середа. – Но когда косить перестали, на площадке появилась не только любка, но и пальчатокоренник. Не сразу, но в течение 10 лет уникальный биоценоз возобновился. Орхидные теперь есть даже вдоль троп, потому что передвижение на транспорте по национальному парку запрещено». В конце августа на Таганае зацветет гудайера ползучая, после чего сезон орхидей завершится.Справочно: На территории национального парка «Таганай» произрастает 26 представителей семейства орхидных, это 18% видов, зафиксированных на территории России. 80 % таганайских орхидей занесены в Красную книгу. В Челябинской области орхидные встречаются в горнолесных районах, в России удивительные редкие цветы можно увидеть в Поволжье и Сибири.Национальный парк «Таганай» образован 5 марта 1991 года на Южном Урале вблизи города Златоуст (Челябинская область), на границе Европы и Азии. Площадь парка 568 кв. км, территория включает в себя Таганайский горный массив. Здесь почти нетронутыми сохранились ценные экологические системы: горные тундры и луга, подгольцовые редколесья и реликтовые леса, и встречаются вместе животные и растения, характерные для центральной полосы Европейской России, русского Севера, Поволжья, Урала, Западной и Центральной Сибири, Казахстана.В 2019 году в национальном парке «Таганай» побывало 141 тысяча 552 туриста. Источник: НП «Таганай» AzAzA 2020-07-13YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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