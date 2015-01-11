На Южном Урале женщины с детьми стали чаще обращаться за бесплатной юридической помощью

В Челябинской области в период ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, женщины стали активнее отстаивать свои права и права своих детей на социальные гарантии. Это демонстрирует статистика обращений граждан в государственную систему бесплатной юридической помощи за I полугодие текущего года.Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 243 раза обращались к адвокатам, работающим в системе бесплатной юридической помощи. 167 раз многодетные родители отстаивали права на предоставление мер социальной поддержки, сообщили в Главном управлении юстиции Челябинской области по региону,Рост обращений фиксировался с конца марта до начала июня. Южноуральцы звонили на горячую линию ведомства, использовали интернет-телефонию и соцсети при обращении к адвокатам.«На горячую линию по вопросам оказания бесплатной юридической помощи поступило 915 обращений, это почти в два раза больше, чем за первое полугодие 2019 года», - отметила начальник отдела Главного управления юстиции Ольга Малева. Рост обращений за правовой помощью женщин с детьми в возрасте до трех лет и многодетных родителей фиксировался и по итогам первого квартала 2020 года. Он был связан, считают в управлении, с усилением работы по информированию граждан и внедрением в практику новых информационных технологий. Проанализировав вопросы, поступившие на горячую линию, специалисты пришли к выводу: в период пандемии эти категории жителей Челябинской области стремились воспользоваться всеми мерами государственной поддержки (в частности, пособиями на детей) и своими правами на их получение.