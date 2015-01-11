Продолжается ремонт улицы Береговая в Метлино

Напомним, что 14 мая состоялся аукцион по выбору подрядчика для ремонта улицы Береговая. Его победителем стало ФГУП «ПО «Маяк», с предприятием был заключен муниципальный контракт – по нему, подрядчик взял на себя обязательства капитально отремонтировать 3 270 км дорожного полотна: срезать старое покрытие, выровнять основание и уложить новый асфальт.
Сотрудники дорожно-эксплуатационной группы ФГУП «ПО «Маяк» приступили к делу в конце мая. Как смог убедиться на месте событий Евгений Щербаков, подрядчик выдерживает производственный график и к концу прошедшей недели выполнил достаточно большой объем работ: пройден подготовительный этап. Дорога будет состоять из двух слоев суммарной толщиной не менее 12 сантиметров: сейчас идет укладка первого укрепляющего слоя, поверх него появится выравнивающий слой из асфальта более мелкой фракции. Срезанный старый асфальт временно складирован и пойдет на отсыпку обочин.
- Асфальт для производства работ мы получаем с «Маяка» (делают его на асфальтобетонном заводе, где за качеством следит лаборатория), технику используем новую немецкую, персонал имеет достаточный опыт, - пояснил инженер дорожно-эксплуатационной группы ФГУП «ПО «Маяк» Дмитрий Митронов. - И отметил, что каждый день на объект выезжают представители заказчика – УКС администрации, они следят за соблюдением технологии, замечаний с их стороны нет.
Глава округа провел на Береговой достаточно времени, чтобы оценить масштаб ремонта и те непростые условия, в которых трудятся дорожники: под палящим солнцем, когда температура воздуха достигает 40 градусов, рабочие находятся в непосредственной близости от раскаленного до 150 градусов асфальта, управляют «разгоряченными» механизмами. Но для таких специалистов, как Марсель Каримов и Виталий Галимов, по словам их руководителя, нет причин для простоя: ремонт улицы ведется без выходных, невзирая на сюрпризы погоды.
- По объективным причинам горячий асфальт в жару твердеет дольше обычного, поэтому на участке, где он уложен, мы перекрываем автомобильное движение на сутки и более. Машины направляем в объезд и очень надеемся на понимание жителей округа, - комментирует ситуацию Дмитрий Митронов.
Евгений Щербаков согласен с дорожниками и не скрывает положительных эмоций от того, что очередную магистраль (вслед за Каслинской дорогой и Татышским шоссе) удастся привести в нормальное состояние:
- Восстановить улицу Береговая нас просили, прежде всего, метлинцы. Благодаря тесному взаимодействию администрации округа с Правительством Челябинской области на эти цели мы привлекли 26,5 млн рублей по специальной экологической программе. Освоить выделенные средства предстоит «Маяку» - нашему стратегическому социальному партнеру, имеющему крепкие традиции в сфере дорожного ремонта и особую ответственность перед жителями.
Глава округа выразил уверенность, что улица Береговая будет сделана в срок и надолго, как и все Метлинское шоссе, которое ее продолжает и ведет к Озерску. По словам подрядчика, на Метлинском шоссе в ближайшее время начнется срезка асфальта.