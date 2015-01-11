2020-07-13YEKT11:00:00 | Новости Городские новости Продолжается ремонт улицы Береговая в Метлино Во время своей рабочей поездки в конце прошлой недели глава округа Евгений Щербаков проверил ход ремонтных работ на одной из главных улиц поселка Метлино, где работают дорожники ФГУП «ПО «Маяк».









Напомним, что 14 мая состоялся аукцион по выбору подрядчика для ремонта улицы Береговая. Его победителем стало ФГУП «ПО «Маяк», с предприятием был заключен муниципальный контракт – по нему, подрядчик взял на себя обязательства капитально отремонтировать 3 270 км дорожного полотна: срезать старое покрытие, выровнять основание и уложить новый асфальт.









Сотрудники дорожно-эксплуатационной группы ФГУП «ПО «Маяк» приступили к делу в конце мая. Как смог убедиться на месте событий Евгений Щербаков, подрядчик выдерживает производственный график и к концу прошедшей недели выполнил достаточно большой объем работ: пройден подготовительный этап. Дорога будет состоять из двух слоев суммарной толщиной не менее 12 сантиметров: сейчас идет укладка первого укрепляющего слоя, поверх него появится выравнивающий слой из асфальта более мелкой фракции. Срезанный старый асфальт временно складирован и пойдет на отсыпку обочин.









- Асфальт для производства работ мы получаем с «Маяка» (делают его на асфальтобетонном заводе, где за качеством следит лаборатория), технику используем новую немецкую, персонал имеет достаточный опыт, - пояснил инженер дорожно-эксплуатационной группы ФГУП «ПО «Маяк» Дмитрий Митронов. - И отметил, что каждый день на объект выезжают представители заказчика – УКС администрации, они следят за соблюдением технологии, замечаний с их стороны нет.









Глава округа провел на Береговой достаточно времени, чтобы оценить масштаб ремонта и те непростые условия, в которых трудятся дорожники: под палящим солнцем, когда температура воздуха достигает 40 градусов, рабочие находятся в непосредственной близости от раскаленного до 150 градусов асфальта, управляют «разгоряченными» механизмами. Но для таких специалистов, как Марсель Каримов и Виталий Галимов, по словам их руководителя, нет причин для простоя: ремонт улицы ведется без выходных, невзирая на сюрпризы погоды.









- По объективным причинам горячий асфальт в жару твердеет дольше обычного, поэтому на участке, где он уложен, мы перекрываем автомобильное движение на сутки и более. Машины направляем в объезд и очень надеемся на понимание жителей округа, - комментирует ситуацию Дмитрий Митронов.





Евгений Щербаков согласен с дорожниками и не скрывает положительных эмоций от того, что очередную магистраль (вслед за Каслинской дорогой и Татышским шоссе) удастся привести в нормальное состояние:









- Восстановить улицу Береговая нас просили, прежде всего, метлинцы. Благодаря тесному взаимодействию администрации округа с Правительством Челябинской области на эти цели мы привлекли 26,5 млн рублей по специальной экологической программе. Освоить выделенные средства предстоит «Маяку» - нашему стратегическому социальному партнеру, имеющему крепкие традиции в сфере дорожного ремонта и особую ответственность перед жителями.









Глава округа выразил уверенность, что улица Береговая будет сделана в срок и надолго, как и все Метлинское шоссе, которое ее продолжает и ведет к Озерску. По словам подрядчика, на Метлинском шоссе в ближайшее время начнется срезка асфальта.













































































































































Напомним, что 14 мая состоялся аукцион по выбору подрядчика для ремонта улицы Береговая. Его победителем стало ФГУП «ПО «Маяк», с предприятием был заключен муниципальный контракт – по нему, подрядчик взял на себя обязательства капитально отремонтировать 3 270 км дорожного полотна: срезать старое покрытие, выровнять основание и уложить новый асфальт.Сотрудники дорожно-эксплуатационной группы ФГУП «ПО «Маяк» приступили к делу в конце мая. Как смог убедиться на месте событий, подрядчик выдерживает производственный график и к концу прошедшей недели выполнил достаточно большой объем работ: пройден подготовительный этап. Дорога будет состоять из двух слоев суммарной толщиной не менее 12 сантиметров: сейчас идет укладка первого укрепляющего слоя, поверх него появится выравнивающий слой из асфальта более мелкой фракции. Срезанный старый асфальт временно складирован и пойдет на отсыпку обочин.- пояснил инженер дорожно-эксплуатационной группы ФГУП «ПО «Маяк». - И отметил, что каждый день на объект выезжают представители заказчика – УКС администрации, они следят за соблюдением технологии, замечаний с их стороны нет.Глава округа провел на Береговой достаточно времени, чтобы оценить масштаб ремонта и те непростые условия, в которых трудятся дорожники: под палящим солнцем, когда температура воздуха достигает 40 градусов, рабочие находятся в непосредственной близости от раскаленного до 150 градусов асфальта, управляют «разгоряченными» механизмами. Но для таких специалистов, как Марсель Каримов и Виталий Галимов, по словам их руководителя, нет причин для простоя: ремонт улицы ведется без выходных, невзирая на сюрпризы погоды.- комментирует ситуацию Дмитрий Митронов.Евгений Щербаков согласен с дорожниками и не скрывает положительных эмоций от того, что очередную магистраль (вслед за Каслинской дорогой и Татышским шоссе) удастся привести в нормальное состояние:Глава округа выразил уверенность, что улица Береговая будет сделана в срок и надолго, как и все Метлинское шоссе, которое ее продолжает и ведет к Озерску. По словам подрядчика, на Метлинском шоссе в ближайшее время начнется срезка асфальта. AzAzA 2020-07-13YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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