2020-07-13YEKT13:00:00 | Губерния ВПН-2021: время, формат и «фишки» будущей переписи населения Михаил Мишустин подписал постановление о переносе переписи на апрель 2021 года. Благодаря переносу переписи на полгода помехи в периодичности главного статистического события десятилетия будут сведены к минимуму. Ведь только всеобщие, проведенные с четкой периодичностью и по единой методологии переписи населения позволяют получать сравнительные данные и прослеживать демографические тенденции.Итак, предстоящая Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Она затронет все регионы страны, даже самые маленькие и отдаленные населенные пункты. Так, перепись населения на труднодоступных территориях пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.Будущая перепись населения станет первой в истории России цифровой переписью. Каждый переписчик получит планшет со специальным программным обеспечением: электронным переписным листом, а также технологиями, обеспечивающими безопасность хранения данных. Применение электронных устройств позволит уменьшить число ошибок и ускорить обработку информации. На предприятиях в Москве и Ивановской области уже стартовало производство 360 тысяч планшетов для переписи. Первая партия планшетов поступит статистикам уже в сентябре для переписи населения на труднодоступных территориях. В Челябинской области для обеспечения работы переписчиков в период проведения переписи населения потребуется более 6 тысяч планшетных компьютеров.Благодаря новым технологиям перепись из рутинного мероприятия превратится в увлекательную онлайн-игру. Теперь совсем не обязательно тратить свое время на общение с переписчиком: электронные переписные листы на портале Госуслуг можно заполнить самостоятельно в любое удобное время. Интернет-перепись станет настоящей «фишкой» будущей ВПН.Предварительные итоги Всероссийской переписи населения подведут в октябре 2021 года. Окончательные итоги будут официально опубликованы в IV квартале 2022 года.Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».







Еще 60 лет назад население Земли составляло 3 млрд человек. А 11 июля 1987 года родился уже 5-миллиардный житель планеты. По инициативе ООН в этот день отмечается Всемирный день народонаселения. К настоящему моменту население планеты достигло 7,8 млрд человек. А сколько человек живет в России? Каков национальный состав населения страны, его структура по полу, возрасту, состоянию в браке? Ответы на эти и другие вопросы даст Всероссийская перепись населения. Рассказываем, когда она пройдет, почему ее новый формат перевернет представление о статистике и какие «фишки» заинтересуют россиян.В 2020 году переписи планировали провести 50 государств мира общей численностью населения 3 миллиарда человек. Но пандемия смешала планы статистиков. Из-за эпидемиологической ситуации власти ряда стран объявили об изменении сроков проведения переписей.В связи с общими ограничительными мерами Росстат предложил перенести сроки ранее запланированной на октябрь 2020 года Всероссийской переписи населения. 27 июня этого года председатель Правительства Россииподписал постановление о переносе переписи на апрель 2021 года. Благодаря переносу переписи на полгода помехи в периодичности главного статистического события десятилетия будут сведены к минимуму. Ведь только всеобщие, проведенные с четкой периодичностью и по единой методологии переписи населения позволяют получать сравнительные данные и прослеживать демографические тенденции.Итак, предстоящая Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Она затронет все регионы страны, даже самые маленькие и отдаленные населенные пункты. Так, перепись населения на труднодоступных территориях пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.Будущая перепись населения станет первой в истории России цифровой переписью. Каждый переписчик получит планшет со специальным программным обеспечением: электронным переписным листом, а также технологиями, обеспечивающими безопасность хранения данных. Применение электронных устройств позволит уменьшить число ошибок и ускорить обработку информации. На предприятиях в Москве и Ивановской области уже стартовало производство 360 тысяч планшетов для переписи. Первая партия планшетов поступит статистикам уже в сентябре для переписи населения на труднодоступных территориях. В Челябинской области для обеспечения работы переписчиков в период проведения переписи населения потребуется более 6 тысяч планшетных компьютеров.Благодаря новым технологиям перепись из рутинного мероприятия превратится в увлекательную онлайн-игру. Теперь совсем не обязательно тратить свое время на общение с переписчиком: электронные переписные листы на портале Госуслуг можно заполнить самостоятельно в любое удобное время. Интернет-перепись станет настоящей «фишкой» будущей ВПН.Предварительные итоги Всероссийской переписи населения подведут в октябре 2021 года. Окончательные итоги будут официально опубликованы в IV квартале 2022 года.Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Источник: Челябинскстат AzAzA 2020-07-13YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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