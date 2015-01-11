ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ВТОРОГО ЭТАПА ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ПОДРОСТОК - ШАНС»

На территории Озерского городского округа проведен второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Подросток - Шанс». Мероприятие направлено на пресечение совершения несовершеннолетними повторных преступлений и правонарушений.

В рамках операции сотрудниками полиции были проверены все несовершеннолетние, в том числе ранее судимые, законные представители, состоящие на профилактическом учете.

Ежедневно сотрудниками по делам несовершеннолетних проводились мероприятия по выявлению несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и совершающих административные правонарушения.

Всего проверено 75 несовершеннолетних состоящих на учете в органе внутренних дел.

Двое несовершеннолетних поставлены на учет в органе внутренних дел, привлечено к административной ответственности 7 законных представителей по ст. 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей.

Сотрудники полиции обращаются к жителям города с просьбой, если вам известна информация о проживании неблагополучных семей на территории Озерского городского округа, факты жестокого обращения с детьми, а также торговые точки, в которых продают спиртное несовершеннолетним, просим сообщить об этом по телефонам +7 (35130) 2-50-85 и 02.