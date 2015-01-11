Южноуральские СОНКО получат дополнительные меры поддержки

Федерация профсоюзов Челябинской области вошла в федеральный реестр и одной из первых приступила к реализации дополнительных мер поддержки.«Действительно, то решение о дополнительных мерах поддержки, которое было принято, является своевременным. Ведь в кризис пострадали не только предприниматели, но и некоммерческие организации. Мы, Федерация профсоюзов, приняли меры, чтобы воспользоваться поддержкой: льготным кредитованием на выплату зарплаты, освобождением от уплаты страховых взносов и снижением налогов. Считаю это своевременной мерой поддержки, помощи социально ориентированным некоммерческим организациям, выполняющим социальную функцию и общественный контроль» - сказал Председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов.Добавим, что на региональном уровне также разработаны дополнительные меры по снижению фискальной нагрузки на СОНКО. Они предусматривают установление в 2020 году минимально возможных на региональном уровне ставок по упрощенной системе налогообложения (УСН) для организаций, включенных в реестр СОНКО: 5% по системе «доходы минус расходы» и 1% по системе «доходы». А также СОНКО освобождаются от уплаты налога на имущество организаций.Актуальные данные реестров:https://data.economy.gov.ru/analytics/sonko/region/140
Источник: Федерация Профсоюзов