Телеканал Russia Today запустил онлайн-школу для молодых журналистов

Налоговая инспекция сообщает, что срок предоставления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2019 год перенесен до 30.07.2020, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 №409. Вместе с тем, срок уплаты налога остался прежним – 15 июля 2020, на этом хочется заострить внимание граждан. Подробнее
На территории Озерского городского округа проведен второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Подросток - Шанс». Мероприятие направлено на пресечение совершения несовершеннолетними повторных преступлений и правонарушений. Подробнее
Медиаспециалистов ждут творческие задания, строгие дедлайны и много правок. До последнего этапа – возможности реализовать себя в одной из редакций RT – дойдут только самые успешные. Участие в проекте бесплатное, набор проходит на конкурсной основе, сообщает Молодежный ресурсный центр.Обучение доступно по направлениям ТВ- и онлайн-журналистики, новых медиа, а также съемок и постпродакшена.По словам организаторов, курс «ТВ- и онлайн-журналистика» –для тех, кто верит в традиционные форматы, но ищет современные подходы. Спикеры объяснят, как интересно рассказать и показать новость, что такое репортаж и в чем секрет удачного текста, чем привлечь внимание аудитории и как не попасться на фейк.Направление «Новые медиа» предназначено для участников, которые хотят общаться со зрителем через современные платформы. Эксперты поговорят, как вести социальные сети, с чего начать и как раскрутить диджитал-проект, как использовать сторителлинг и заставить поисковики работать на вас.В категории «Съемка и постпродакшен» расскажут, что делать, если вы никогда не держали в руках камеру, как смонтировать видео из отснятого материала, в чем особенности продакшена роликов для социальных сетей, как снимают промо и документальное кино.Программа всех блоков будет построена на погружении в реальную рабочую обстановку, стримах и онлайн-проверке работ, а также заданиях от ведущих сотрудников телеканала и обратной связи от них.Каждый курс разделен на несколько этапов. Для перехода на следующий участникам необходимо будет выполнить все пункты ТЗ и не сорвать дедлайн.Подробную информацию о проекте можно найти на сайте rt-school.online.