2020-07-15YEKT05:00:00 | Губерния Южноуральские аграрии корректируют планы на урожай и продолжают сезонные работы Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области









Аграрии Челябинской области, несмотря на засуху во многих территориях, ведут заготовку кормов и уже начинают подготовку к уборочным работам, сообщает минсельхоз.Как отметил министр сельского хозяйства Алексей Кобылин, почти все районы Челябинской области коснулась почвенно-атмосферная засуха. В дневные часы температура воздуха поднимается до 38 0С, на почве - до 57-68 0С. За май выпало 30-45% нормы осадков, в июне-июле на большей территории региона более полутора месяцев осадков не было вообще. На 14 июля в восьми районах Челябинской области - Агаповском, Аргаяшском, Верхнеуральском, Октябрьском, Уйском, Красноармейском, Карталинском, Кизильском - введен режим чрезвычайной ситуации по засухе. Еще шесть районов - Брединский, Еткульский, Нагайбакский, Троицкий, Увельский, Чебаркульский - в течение текущей недели будут объявлять режим ЧС по засухе.Погодные условия внесли существенные коррективы в производственные планы. Перед регионом стояла задача произвести не менее 1 млн 800 тыс. тонн зерна. Исходя из предварительного баланса, ожидаемый валовый сбор составит 1 млн 100 тыс. тонн. В этих непростых условиях аграриям уже перечислено в виде различных субсидий 40% от годового объема господдержки, это 1 млрд 155 млн рублей, в третьем квартале будет перечислено еще 375 млн рублей. Кроме того, между минсельхозом Челябинской области и региональным Россельхозбанком достигнуты договоренности о пролонгации кредитов для сельхозтоваропроизводителей, пострадавших от засухи. В соответствии с порядком Россельхозбанка в районах, пострадавших от ЧС, будет пролонгация кредитов: на 12 месяцев - для предприятий имеющих смешанное производство (растениеводство и животноводство) и на 36 месяцев - для предприятий растениеводства. Процентные ставки по пролонгированным кредитам устанавливаются в размере 8,25-9,02%. Напомним, что в текущем году южноуральские аграрии привлекли коротких кредитов на сумму 9,2 млрд. рублей (на 2,4 млрд больше, чем в прошлом году).Как отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин, несмотря на тяжелую обстановку в области идет заготовка кормов, причем темпы этих работ пока лучше, чем в прошлом году. Заготовлено 6 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота (в 2019 году на этот же период было заготовлено 2 центнера к.е.). Среди лидеров по заготовке кормов Октябрьский, Сосновский, Еткульский, Варненский, Агаповский, Верхнеуральский районы. В целом на зимний период необходимо на одну условную голову скота заготовить не менее 30 ц.к.е. Это 88 тыс. тонн сена, 335 тыс. тонн сенажа, 217 тыс. тонн силоса, 73 тыс. тонн соломы. Для создания качественной кормовой базы территориям, которые коснулась засуха, рекомендовано рассмотреть возможность перевода посевов зерновых в кормовые, заготовка в «неудобьях» (в поймах рек, возле лесов и т.д.). Кроме того, по поручению министра районными управлениями сельского хозяйства Нязепетровского, Кунашакского, Каслинского районов, где в нынешнем году хорошие покосы, будет сформирована база предложений от предприятий, фермеров, личных подсобных хозяйств по кормам, чтобы наладить товарообмен для засушливых районов.Уже начинается подготовка к уборке урожая. Обеспеченность горюче-смазочными материалами хозяйств на текущий момент составляет 85%. Также необходимо провести инвентаризацию всех посевов (зерновые, масличные, кормовые), подготовить к уборочной кампании необходимую технику. На балансе в АПК Челябинской области более 3300 комбайнов, 1000 валковых жаток, готовность которых к уборочным работам на сегодня составляет 84%. За последние четыре года южноуральские аграрии благодаря господдержке приобрели порядка 2,5 тыс. единиц техники на сумму около 8 млрд рублей, это техника с высокой производительностью, помогающая своевременно проводить все полевые работы. В текущем году также будет закуплено техники не менее чем на 2,5 млрд рублей с учетом увеличения областной субсидии до 260 млн. рублей. Источник: Пресс-служба правительства Челябинской областиАграрии Челябинской области, несмотря на засуху во многих территориях, ведут заготовку кормов и уже начинают подготовку к уборочным работам, сообщает минсельхоз.Как отметил министр сельского хозяйства, почти все районы Челябинской области коснулась почвенно-атмосферная засуха. В дневные часы температура воздуха поднимается до 38 0С, на почве - до 57-68 0С. За май выпало 30-45% нормы осадков, в июне-июле на большей территории региона более полутора месяцев осадков не было вообще. На 14 июля в восьми районах Челябинской области - Агаповском, Аргаяшском, Верхнеуральском, Октябрьском, Уйском, Красноармейском, Карталинском, Кизильском - введен режим чрезвычайной ситуации по засухе. Еще шесть районов - Брединский, Еткульский, Нагайбакский, Троицкий, Увельский, Чебаркульский - в течение текущей недели будут объявлять режим ЧС по засухе.Погодные условия внесли существенные коррективы в производственные планы. Перед регионом стояла задача произвести не менее 1 млн 800 тыс. тонн зерна. Исходя из предварительного баланса, ожидаемый валовый сбор составит 1 млн 100 тыс. тонн. В этих непростых условиях аграриям уже перечислено в виде различных субсидий 40% от годового объема господдержки, это 1 млрд 155 млн рублей, в третьем квартале будет перечислено еще 375 млн рублей. Кроме того, между минсельхозом Челябинской области и региональным Россельхозбанком достигнуты договоренности о пролонгации кредитов для сельхозтоваропроизводителей, пострадавших от засухи. В соответствии с порядком Россельхозбанка в районах, пострадавших от ЧС, будет пролонгация кредитов: на 12 месяцев - для предприятий имеющих смешанное производство (растениеводство и животноводство) и на 36 месяцев - для предприятий растениеводства. Процентные ставки по пролонгированным кредитам устанавливаются в размере 8,25-9,02%. Напомним, что в текущем году южноуральские аграрии привлекли коротких кредитов на сумму 9,2 млрд. рублей (на 2,4 млрд больше, чем в прошлом году).Как отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области, несмотря на тяжелую обстановку в области идет заготовка кормов, причем темпы этих работ пока лучше, чем в прошлом году. Заготовлено 6 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота (в 2019 году на этот же период было заготовлено 2 центнера к.е.). Среди лидеров по заготовке кормов Октябрьский, Сосновский, Еткульский, Варненский, Агаповский, Верхнеуральский районы. В целом на зимний период необходимо на одну условную голову скота заготовить не менее 30 ц.к.е. Это 88 тыс. тонн сена, 335 тыс. тонн сенажа, 217 тыс. тонн силоса, 73 тыс. тонн соломы. Для создания качественной кормовой базы территориям, которые коснулась засуха, рекомендовано рассмотреть возможность перевода посевов зерновых в кормовые, заготовка в «неудобьях» (в поймах рек, возле лесов и т.д.). Кроме того, по поручению министра районными управлениями сельского хозяйства Нязепетровского, Кунашакского, Каслинского районов, где в нынешнем году хорошие покосы, будет сформирована база предложений от предприятий, фермеров, личных подсобных хозяйств по кормам, чтобы наладить товарообмен для засушливых районов.Уже начинается подготовка к уборке урожая. Обеспеченность горюче-смазочными материалами хозяйств на текущий момент составляет 85%. Также необходимо провести инвентаризацию всех посевов (зерновые, масличные, кормовые), подготовить к уборочной кампании необходимую технику. На балансе в АПК Челябинской области более 3300 комбайнов, 1000 валковых жаток, готовность которых к уборочным работам на сегодня составляет 84%. За последние четыре года южноуральские аграрии благодаря господдержке приобрели порядка 2,5 тыс. единиц техники на сумму около 8 млрд рублей, это техника с высокой производительностью, помогающая своевременно проводить все полевые работы. В текущем году также будет закуплено техники не менее чем на 2,5 млрд рублей с учетом увеличения областной субсидии до 260 млн. рублей. AzAzA 2020-07-15YEKT05:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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