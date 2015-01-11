2020-07-15YEKT07:00:00 | Новости Городские новости Эдуард Будущев и Евгений Фомин комментируют ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Озерском городском округе О текущей ситуации с COVID-19 в округе рассказали участники штаба по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции Эдуард Будущев, главный государственный санитарный врач по Озерскому городскому округу и Евгений Фомин, главный врач Клинической больницы № 71. Также медики ответили на часто возникающие у жителей округа вопросы.





На вопросы отвечает Эдуард Будущев.





- Эдуард Борисович, на каком этапе по заболеваемости коронавирусом на сегодняшний вечер (14 июля) находится округ: мы находимся на пике или переходим «на плато»?





- На сегодня зарегистрировано 186 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За последние две недели прирост составил 66 случаев. Распространение инфекции идет усиленными темпами, ни о каком плато не может быть речи. Вирус никуда не делся и будет распространяться, пока не появится достаточная иммунная прослойка среди людей. Единственным способом не уйти в резкий рост, например, как в Новоуральске, где почти при такой же численности населения зарегистрировано 845 случаев заболевания, необходимо продолжать соблюдение ограничительных мер.





- Многих озерчан интересуют источники заражения ковидом.





-Если ранее источниками заражения коронавирусом в основном были люди, прибывающие извне, то теперь вирус распространяется внутри нашей территории. Кроме этого, большое количество больных ковидом нам добавили Челябинские медучреждения, в первую очередь, онкологического профиля. Если говорить об очагах, то это внутрисемейные очаги и контактные по работе.





-Сколько заболевших зарегистрировано в поселках округа?





- Из 186 зарегистрированных заболевших в Озерском городском округе из Метлино – 19 человек, из поселка Новогорный – 10 человек, из Татыша – 6.





-Существует мнение, что почти сорокаградусная жара может остановить наступление коронавируса.





- Всемирная организация здравоохранения заявляет, что климат и погодные условия никак не влияют на распространение коронавируса: им одинаково заражаются как в странах с жарким климатом, так и с умеренным. На распространение COVID-19 больше влияет менталитет людей, их готовность соблюдать ограничительные меры, их самоорганизованность. Действие ультрафиолета на этот вирус можно считать мифом. Примером тому являются Индия, Испания, Мексика, Бразилия где также продолжается заражение населения.





-Тем не менее, пляжи в округе переполнены из-за жары. Что вы можете рекомендовать отдыхающим?





- Конечно, можно купаться, загорать, дышать свежим воздухом. Но, к сожалению, пляжи собирают такое огромное количество людей, что это больше напоминает массовые мероприятия. Жара, безусловно, действует: даже в магазинах все меньше людей надевают маски. Я призываю жителей округа все-таки потерпеть, надевать маски в общественных местах, соблюдать дистанцию, меньше общаться с посторонними.





-Жители округа часто задают вопрос: почему детские сады работают, а лагеря отдыха не открываются.





- Я уверен, что, если мы не хотим резкого роста заболеваемости, надо соблюдать ограничения. Водить дошкольников в детские сады – вынужденная мера, людям нужно ходить на работу. В садиках легче обеспечить групповую изоляцию: дети гуляют на разных участках, находятся в отдельных помещениях, принимают пищу в своих группах. В лагерях таких условий создать невозможно, и в данном случае возникнут серьезные риски. Недавно закрыли один из детских лагерей в Свердловской области, где обнаружили заболевшего сотрудника, сегодня закрыли ДОЛ в Кировской области.





В заключение хочу пожелать жителям округа: берегите себя и своих близких. Соблюдайте простые меры предосторожности: носите маски в общественных местах, соблюдайте дистанцию, исключите лишние контакты, чаще мойте руки. Эпидемиологи практически в круглосуточном режиме работают, чтобы сдержать быстрое распространение инфекции и пока им это удается. Постарайтесь и Вы помочь медикам в их нелегком труде.











Главный государственный санитарный врач по Озерскому городскому округу Эдуард Будущев

















Тему заболеваемости коронавирусом в округе продолжает Евгений Фомин.





- Каков возрастной и социальный состав заболевших, которые находятся в инфекционном отделении Клинической больницы?





- Если раньше мы говорили, что заболевают в основном пожилые, то сейчас возрастной состав абсолютно разный. Трое пациентов находятся в ковидном госпитале на искусственной вентиляции легких. Один – на принудительной вентиляции легких, двое – на вспомогательной. Должен сказать, что эти двое больных находятся на аппаратах, которые были доставлены в Озерск от ГК Росатом, это аппараты нового поколения, позволяющие отчасти самостоятельно дышать больному, и его не нужно переводить на принудительную вентиляцию. Также используются новые кровати, привезенные по программе Росатома. Ситуация с заболеваемостью отнюдь не оптимистичная: если раньше в инфекционном отделении работали два поста, то сейчас начинает работать уже четвертый пост, открываем для пациентов второй этаж. Из тех, кто заболевает коронавирусной инфекцией, нельзя выделить определенную социальную группу — это и работники ПО «Маяк», и пенсионеры, и военнослужащие, и сотрудники частных предприятий. Конечно, много среди заболевших пациентов, имеющих сопутствующие заболевания. Детей «тяжелых» не было, один ребенок перенес ковидную пневмонию, выздоровел без последствий.





Среди медработников коронавирус был обнаружен у одной медицинской сестры, работавшей в ковидном госпитале, но она перенесла заболевание как носитель, пневмонией не болела.





Должен отметить, что рост заболеваемости идет во всех закрытых городах Уральского федерального округа. Новоуральск «выдал» за последнюю неделю 47 человек. Причем в уральских ЗАТО растет не только количество, но и увеличивается число «тяжелых» пациентов с ковидной пневмонией.





-Хватает ли коек для заболевших коронавирусом?





У нас выделено 75 коек для пациентов с коронавирусом, если возникнет необходимость, сможем увеличить коечный фонд в здании инфекционного отделения.





-Клиническая больница № 71 полностью обеспечена необходимыми медикаментами, средствами защиты?





- С медикаментами проблем нет. СИЗы в достаточном количестве мы получили от Росатома. Возникла повышенная потребность в кислороде для больных. Сейчас завозим жидкий кислород и делаем из него газообразный. У нас есть больные, которые нуждаются в 100-процентном кислороде, иначе малейшее снижение его концентрации снижает в организме насыщение крови кислородом. Проблема в данный момент решается.





-Решение о направлении всех поступающих больных в обсервацию, на Ваш взгляд, было правильным?





- Да, при появлении коронавируса в городе, в конце апреля, мы столкнулись с тем, что в кардиологическом отделении оказалась пациентка, у которой выявили коронавирусную инфекцию. Поэтому мы создали на базе КБ № 71 обсервационное отделение, куда поступают пациенты при госпитализации. После отрицательного ПЦР-теста пациентов отправляют в профильные отделения. Таким образом, мы обезопасили пациентов с другими заболеваниями и большую часть медперсонала. Это стало правильным решением. Отмечу, что в ближайшее время мы должны получить экспресс-тесты, которые позволят людям, нуждающимся в плановой медицинской помощи, получить ее после проведения тестирования. Житель округа приходит в поликлинику, ему проводят экспресс-тестирование, и при отрицательном результате его госпитализируют по профилю заболевания. Также экспресс-тесты планируется использовать в приемном покое при поступлении пациентов.





Кроме того, мы открываем детское отделение медицинской реабилитации Клинической больницы№ 71 (бывший детский санаторий), естественно, при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм. Наполняемость групп уменьшится в два раза. В связи с тем, что часто болеющих детей необходимо оздоравливать, а заболеваемость коронавирусом у детей 4-9 лет довольно низкая, повторюсь, при строжайшем соблюдении всех необходимых мер, отделение начнет работу.





Подводя итог, обращаюсь к жителям округа с просьбой беречь себя, своих близких и окружающих, соблюдать ограничительные меры: масочный режим, дистанцирование, ограничение контактов. Помогите таким образом людям в белых халатах, сейчас они совершают подвиг, по факту, находятся на войне. Что касается самого заболевания, у многих пациентов ковидная пневмония протекает довольно тяжело. У переболевших вместо легочной ткани часто образуется фиброзная (соединительная) ткань, и легкие в полной мере не работают. Возникает чувство нехватки воздуха, последствия этого заболевания могут быть самые разные и порой не прогнозируемые.











Главный врач Клинической больницы № 71 ФМБА России Евгений Фомин На вопросы отвечает- На сегодня зарегистрировано 186 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За последние две недели прирост составил 66 случаев. Распространение инфекции идет усиленными темпами, ни о каком плато не может быть речи. Вирус никуда не делся и будет распространяться, пока не появится достаточная иммунная прослойка среди людей. Единственным способом не уйти в резкий рост, например, как в Новоуральске, где почти при такой же численности населения зарегистрировано 845 случаев заболевания, необходимо продолжать соблюдение ограничительных мер.-Если ранее источниками заражения коронавирусом в основном были люди, прибывающие извне, то теперь вирус распространяется внутри нашей территории. Кроме этого, большое количество больных ковидом нам добавили Челябинские медучреждения, в первую очередь, онкологического профиля. Если говорить об очагах, то это внутрисемейные очаги и контактные по работе.- Из 186 зарегистрированных заболевших в Озерском городском округе из Метлино – 19 человек, из поселка Новогорный – 10 человек, из Татыша – 6.- Всемирная организация здравоохранения заявляет, что климат и погодные условия никак не влияют на распространение коронавируса: им одинаково заражаются как в странах с жарким климатом, так и с умеренным. На распространение COVID-19 больше влияет менталитет людей, их готовность соблюдать ограничительные меры, их самоорганизованность. Действие ультрафиолета на этот вирус можно считать мифом. Примером тому являются Индия, Испания, Мексика, Бразилия где также продолжается заражение населения.- Конечно, можно купаться, загорать, дышать свежим воздухом. Но, к сожалению, пляжи собирают такое огромное количество людей, что это больше напоминает массовые мероприятия. Жара, безусловно, действует: даже в магазинах все меньше людей надевают маски. Я призываю жителей округа все-таки потерпеть, надевать маски в общественных местах, соблюдать дистанцию, меньше общаться с посторонними.- Я уверен, что, если мы не хотим резкого роста заболеваемости, надо соблюдать ограничения. Водить дошкольников в детские сады – вынужденная мера, людям нужно ходить на работу. В садиках легче обеспечить групповую изоляцию: дети гуляют на разных участках, находятся в отдельных помещениях, принимают пищу в своих группах. В лагерях таких условий создать невозможно, и в данном случае возникнут серьезные риски. Недавно закрыли один из детских лагерей в Свердловской области, где обнаружили заболевшего сотрудника, сегодня закрыли ДОЛ в Кировской области.В заключение хочу пожелать жителям округа: берегите себя и своих близких. Соблюдайте простые меры предосторожности: носите маски в общественных местах, соблюдайте дистанцию, исключите лишние контакты, чаще мойте руки. Эпидемиологи практически в круглосуточном режиме работают, чтобы сдержать быстрое распространение инфекции и пока им это удается. Постарайтесь и Вы помочь медикам в их нелегком труде.Тему заболеваемости коронавирусом в округе продолжает- Если раньше мы говорили, что заболевают в основном пожилые, то сейчас возрастной состав абсолютно разный. Трое пациентов находятся в ковидном госпитале на искусственной вентиляции легких. Один – на принудительной вентиляции легких, двое – на вспомогательной. Должен сказать, что эти двое больных находятся на аппаратах, которые были доставлены в Озерск от ГК Росатом, это аппараты нового поколения, позволяющие отчасти самостоятельно дышать больному, и его не нужно переводить на принудительную вентиляцию. Также используются новые кровати, привезенные по программе Росатома. Ситуация с заболеваемостью отнюдь не оптимистичная: если раньше в инфекционном отделении работали два поста, то сейчас начинает работать уже четвертый пост, открываем для пациентов второй этаж. Из тех, кто заболевает коронавирусной инфекцией, нельзя выделить определенную социальную группу — это и работники ПО «Маяк», и пенсионеры, и военнослужащие, и сотрудники частных предприятий. Конечно, много среди заболевших пациентов, имеющих сопутствующие заболевания. Детей «тяжелых» не было, один ребенок перенес ковидную пневмонию, выздоровел без последствий.Среди медработников коронавирус был обнаружен у одной медицинской сестры, работавшей в ковидном госпитале, но она перенесла заболевание как носитель, пневмонией не болела.Должен отметить, что рост заболеваемости идет во всех закрытых городах Уральского федерального округа. Новоуральск «выдал» за последнюю неделю 47 человек. Причем в уральских ЗАТО растет не только количество, но и увеличивается число «тяжелых» пациентов с ковидной пневмонией.У нас выделено 75 коек для пациентов с коронавирусом, если возникнет необходимость, сможем увеличить коечный фонд в здании инфекционного отделения.- С медикаментами проблем нет. СИЗы в достаточном количестве мы получили от Росатома. Возникла повышенная потребность в кислороде для больных. Сейчас завозим жидкий кислород и делаем из него газообразный. У нас есть больные, которые нуждаются в 100-процентном кислороде, иначе малейшее снижение его концентрации снижает в организме насыщение крови кислородом. Проблема в данный момент решается.- Да, при появлении коронавируса в городе, в конце апреля, мы столкнулись с тем, что в кардиологическом отделении оказалась пациентка, у которой выявили коронавирусную инфекцию. Поэтому мы создали на базе КБ № 71 обсервационное отделение, куда поступают пациенты при госпитализации. После отрицательного ПЦР-теста пациентов отправляют в профильные отделения. Таким образом, мы обезопасили пациентов с другими заболеваниями и большую часть медперсонала. Это стало правильным решением. Отмечу, что в ближайшее время мы должны получить экспресс-тесты, которые позволят людям, нуждающимся в плановой медицинской помощи, получить ее после проведения тестирования. Житель округа приходит в поликлинику, ему проводят экспресс-тестирование, и при отрицательном результате его госпитализируют по профилю заболевания. Также экспресс-тесты планируется использовать в приемном покое при поступлении пациентов.Кроме того, мы открываем детское отделение медицинской реабилитации Клинической больницы№ 71 (бывший детский санаторий), естественно, при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм. Наполняемость групп уменьшится в два раза. В связи с тем, что часто болеющих детей необходимо оздоравливать, а заболеваемость коронавирусом у детей 4-9 лет довольно низкая, повторюсь, при строжайшем соблюдении всех необходимых мер, отделение начнет работу.Подводя итог, обращаюсь к жителям округа с просьбой беречь себя, своих близких и окружающих, соблюдать ограничительные меры: масочный режим, дистанцирование, ограничение контактов. Помогите таким образом людям в белых халатах, сейчас они совершают подвиг, по факту, находятся на войне. Что касается самого заболевания, у многих пациентов ковидная пневмония протекает довольно тяжело. У переболевших вместо легочной ткани часто образуется фиброзная (соединительная) ткань, и легкие в полной мере не работают. Возникает чувство нехватки воздуха, последствия этого заболевания могут быть самые разные и порой не прогнозируемые. AzAzA 2020-07-15YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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