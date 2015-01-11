Госжилинспекция вернула южноуральцам почти 14 миллионов рублей, переплаченных за услуги ЖКХ

Крым – это полуостров вечного солнца и хорошей погоды. Ежегодно толпы туристов приезжают сюда отдохнуть на море, позагорать, ознакомиться с достопримечательностями, которым насчитывается по несколько веков. Ведь Крым ранее был территорий Османской Империи, а задолго до этого на западном побережье располагалась древнегреческая гавань. Это место истории и удивительного отдыха. Для туристов доступно широкое разнообразие удовольствий и развлечений на любой вкус, поэтому Крым является отличной альтернативой поездкам за границу, в Турцию, Египет или Тунис как по деньгам, так и по впечатлениям. Подробнее
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Благоустройство пешеходной дорожки, ведущей от бульвара Луначарского до улицы Октябрьской, в разгаре. Работы на этой территории ведутся в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» Подробнее
Государственная жилищная инспекция Челябинской области подвела итоги работы за первое полугодие 2020 года. В результате проверок обращений граждан удалось вернуть жителям региона около 14 млн рублей, которые были необоснованно начислены за услуги ЖКХ.Специалисты, работая с жалобами южноуральцев, выявили ряд нарушений при начислении размера платы за жилищно-коммунальные услуги. После предписаний и предостережений ГЖИ управляющие и ресурсоснабжающие организации произвели перерасчеты в пользу собственников. Таким образом, за первое полугодие 2020 года по итогам проверок жителям возвращено 13 795 107,45 рублей, сообщает Госжилинспекция.Наиболее часто выявляемые нарушения при расчете платы за ЖКУ:- начисление платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, исходя из нормативов потребления при наличии коллективных приборов учета и решении общего собрания собственников;- повышение управляющими организациями платы за содержание жилого помещения в одностороннем порядке;- начисление платы за ГВС в летний межотопительный период при отсутствии централизованного горячего водоснабжения;- начисление платы по обращению с ТКО за неоказанные услуги (график вывоза не соответствует периодичности оказания услуги).«Если есть сомнения в законном начислении платы, необходимо обратиться с письменным запросом в ту организацию, которая начисляет плату. Компания обязана предоставить потребителю информацию о правильности начисления в течение 10 рабочих дней. В случае, если ответ не был предоставлен или вы считаете его неудовлетворительным, следует обратиться в ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области», - отмечает исполняющий обязанности начальника Госжилинспекции Элла Никитина. Направлять обращение в Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» следует по адресу: г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 43, или в электронном виде через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (https://www.dom.gosuslugi.ru).