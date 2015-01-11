Набережная в Челябинске может стать единой пешеходной зоной длиной в 38 километров

Крым – это полуостров вечного солнца и хорошей погоды. Ежегодно толпы туристов приезжают сюда отдохнуть на море, позагорать, ознакомиться с достопримечательностями, которым насчитывается по несколько веков. Ведь Крым ранее был территорий Османской Империи, а задолго до этого на западном побережье располагалась древнегреческая гавань. Это место истории и удивительного отдыха. Для туристов доступно широкое разнообразие удовольствий и развлечений на любой вкус, поэтому Крым является отличной альтернативой поездкам за границу, в Турцию, Египет или Тунис как по деньгам, так и по впечатлениям. Подробнее
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Благоустройство пешеходной дорожки, ведущей от бульвара Луначарского до улицы Октябрьской, в разгаре. Работы на этой территории ведутся в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» Подробнее
Подходы к созданию концепции набережной реки Миасс в Челябинске стали темой рабочей встречи, организованной Общественной палатой региона. План проектирования набережной представил член градостроительного комитета ЧОО «Опора России», управляющий партнер компании «Девелопмент Про» Вахтанг Чикаберидзе, сообщает пресс-служба палаты.«Рабочее название идеи – «Волны». Наша цель не спроектировать парк, а сформулировать экспертные запросы, которые войдут в техническое задание на поэтапное воплощение проекта. Длина набережной – 38 километров в пределах границ города Челябинска. И все ее «кусочки» должны быть связаны в единый пешеходный путь, удобный и доступный для всех, в том числе детей и пожилых людей. Необходимо использовать весь мировой опыт, чтобы наша набережная стала новой ценностью города без разрушения старых достопримечательностей», - рассказал спикер.По словам Вахтанга Чикаберидзе, на набережной важно разместить такие объекты, которые будут привлекательными максимальное количество дней в году. Это могут быть спортивные площадки, трассы с препятствиями для дронов, места для отдыха, умный парк с доступом в Интернет, дизайнерские мосты и так далее. Особый упор нужно сделать на экологию: высадить больше деревьев, применить эко- и биотехнологии самоочистки реки.Участие в обсуждении предложенной концепции приняли руководитель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко, председатель комиссии ОП по информационной и культурной политике, межнациональным отношениям Наталья Заварзина, председатель Общественного совета при министерстве культуры Челябинской области Борис Мизрахи, заместитель директора ГУ «Объединенный государственный архив Челябинской области» Николай Антипин, писатель, общественный деятель Кирилл Шишов, краевед Юрий Латышев, литературовед Владлен Феркель и журналист Айвар Валеев. «Все эти люди – профессионалы в своем деле. Их опыт и знания очень пригодятся в предстоящей работе. Какие объекты лучше разместить? Где именно? Сейчас важно детально изучить все исторические факты, которые будут в дальнейшем формировать проект. Это была первая наша встреча по данной теме. Но уже сейчас понятно, что концепция замечательная и столь нужная для города-миллионника. Общественная палата Челябинской области будет участвовать в реализации идеи», - рассказала председатель комиссии Общественной палаты Челябинской области по информационной и культурной политике, межнациональным отношениям Наталья Заварзина.