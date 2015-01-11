Набережная в Челябинске может стать единой пешеходной зоной длиной в 38 километров

Крым – это полуостров вечного солнца и хорошей погоды. Ежегодно толпы туристов приезжают сюда отдохнуть на море, позагорать, ознакомиться с достопримечательностями, которым насчитывается по несколько веков. Ведь Крым ранее был территорий Османской Империи, а задолго до этого на западном побережье располагалась древнегреческая гавань. Это место истории и удивительного отдыха. Для туристов доступно широкое разнообразие удовольствий и развлечений на любой вкус, поэтому Крым является отличной альтернативой поездкам за границу, в Турцию, Египет или Тунис как по деньгам, так и по впечатлениям. Подробнее