95 лет челябинскому Ленину: Исторический музей рассказывает об открытии первого в городе памятника вождю пролетариата

Сегодня, 15 июля, исполняется 95 лет с момента открытия первого памятника Ленину в Челябинске. Монумент, установленный в 1925 году на Алом поле, оказался одним из первых на Урале. Сотрудники Исторического музея поделились с южноуральцами любопытными деталями о его создании и открытии.На сооружение памятника челябинцы собирали добровольные пожертвования в 1924 и 1925 годах. Так, профсоюз железнодорожников станции Челябинск из 2300 человек внес полдневный заработок, завод имени Колющенко перечислил 200 рублей. В общей сложности набралось свыше 15 тысяч рублей.Памятник строили по проекту челябинского библиотечного работника Николая Чекасина. Его «мавзолейный» вариант победил в конкурсе, оставив в стороне предложения профессиональных архитекторов, в том числе Льва Руднева - будущего зодчего МГУ, Академии имени М.В. Фрунзе, Дворца науки и культуры в Варшаве.Ко дню закладки первого камня был разработан особый траурный церемониал: «В 4 часа 30 минут вечера городского времени всем предприятиям, имеющим гудки, дать тревожные сигналы для сбора. В 5 часов 40 минут (не раньше и не позже) все воинские части, организации и граждане прибывают на место закладки памятника. В 6 часов вечера (ровно), приурочивая к моменту опускания тела товарища Ленина в склеп, будет произведена закладка памятника».В 1924 году на Алое поле завезли глыбы серого гранита, добытые в каменоломнях на месте нынешнего парка имени Ю.А. Гагарина. Блоки вырубали в специально построенном тепляке лучшие каменотесы области. За ударный труд они были премированы кумачовыми рубахами, в которых и пришли на открытие памятника 15 июля 1925 года. О том, как прошла сама торжественная церемония с участием тысяч горожан и какое впечатление на них произвел чугунный бюст вождя мирового пролетариата, можно прочитать на сайте музея, в разделе «Научные публикации» (http://chelmuseum.ru/nauka/nauchnye-publikatsii/pamyatnik-vladimiru-leninu-na-alom-pole-pervyy-v-chelyabinske).
Источник: Государственный исторический музей Южного Урала