95 лет челябинскому Ленину: Исторический музей рассказывает об открытии первого в городе памятника вождю пролетариата

В день до 25 детей с черепно-мозговыми или высотными травмами поступают в летний период в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. Причем статистика случаев выпадения детей из окон растет. В Магнитогорске из окна второго этажа частного дома выпал мальчик 4 лет, обошлось без тяжелых последствий. В Челябинске 13 июля ребенок того же возраста упал с балкона 9-го этажа, спасти его не удалось. Смерть зафиксирована до прибытия кареты скорой помощи.



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