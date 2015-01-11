Магнитогорцы выбрали место для установки стелы «Город трудовой доблести»

Источник: Пресс-служба администрации Магнитогорска









В Магнитогорске подведены итоги рейтингового голосования по выбору места для размещения стелы в честь присвоения звания «Город трудовой доблести». Больше всего голосов набрал сквер Славы Магнитки, сообщает пресс-служба городской администрации.Этот вариант предпочли 33,58 % участников опроса. На втором месте по популярности площадь Торжеств – 27,38 % голосов, затем северо-западная часть парка у Вечного огня – 20,43 %. За сквер Трех поколений проголосовали 18,34 % респондентов.Принять участие в рейтинговом голосовании могли граждане старше 14 лет с 10 до 14 июля включительно на сайте администрации города.Как отметили в мэрии, в сквере Славы Магнитки уже расположена стела с изображениями орденов Трудового Красного Знамени и Ленина, которыми награжден город в 70-х годах прошлого века. В планах организовать конкурс среди архитекторов на лучший проект стелы «Город трудовой доблести». Для единства и целостности восприятия знакового объекта преобразят и весь пространственный комплекс территории сквера.По словам председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов Александра Морозова, в 2020 году планируется закончить все подготовительные работы. А в 2021 году в планах приступить к модернизации выбранной горожанами, территории, на которой и расположится стела «Город трудовой доблести».Напомним, 2 июля 2020 года Президент РФ Владимир Путин присвоил Магнитогорску почетное звание «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей в Победу в Великой Отечественной войне.