2020-07-16YEKT14:00:00 | Губерния Движение челябинских промышленников «Покупай отечественное!» становится всероссийским Источник: Компания «ЭМИС»









Всё больше предприятий страны присоединяется к движению «Россия, покупай отечественное!», появившемуся в Челябинске в конце мая по инициативе компании «ЭМИС» при поддержке правительства Челябинской области. Проект выходит на всероссийский уровень.Идею подхватили «Уральский завод спецтехники», ГК «Турбулентность-Дон», карачевский завод «Электродеталь», предприятия из Москвы, Брянской и Ростовской областей, республики Карелия, Татарстана и других регионов. Заводы и фабрики по всей стране снимают видеоролики и размещают их на своих сайтах, площадках в соцсетях, Youtube-каналах и других сетевых ресурсах с хэштегом #Покупайотечественное. Герои этих видео - руководители и рабочие. Их одинаково волнует судьба родных заводов и сохранение рабочих мест.Своей деятельностью они подтверждают основную идею движения: не только субсидии и дотации из бюджета спасут экономику и гарантируют достойную работу гражданам России, но и направление спроса на внутреннее потребление - на покупку продукции и товаров, производимых внутри страны.Авторы идеи - челябинская приборостроительная компания «Эмис» - как и многие другие российские предприятия, конкурирует на отечественном рынке с глобальными импортными производителями, в данном случае - контрольно-измерительных приборов для учета энергоресурсов.«Мы ориентированы, в первую очередь, на промышленность. Около 70% наших заказчиков – нефтегазодобывающие компании страны. Я уверен, что нам просто необходимо переходить на обеспечение собственного потребления внутренним производством, снижая долю импорта во всех отраслях промышленности. Именно это станет решительным драйвером экономики», – считает генеральный директор ЗАО «ЭМИС» Константин Александровский.По его мнению, повышение внутреннего спроса в результате такой переориентации создаст новый производственный запрос. А он, в свою очередь, сформирует новые кооперативные цепочки между регионами. Это и станет предпосылкой для создания новых рабочих мест и роста реального сектора экономики.Ролики участников движения с общим призывом сделать выбор в пользу отечественного производителя размещены на официальных страницах во «ВКонтакте» и «Facebook».Присоединиться может любой российский производитель. Для этого нужно снять видеоролик с призывом «Покупай отечественное!» и разместить его на своих интернет-ресурсах с хештегом #ПокупайОтечественное.Источник: пресс-служба ЗАО «Эмис».***Приборостроительная компании «ЭМИС» («Электронные механические измерительные системы») – производитель контрольно-измерительных приборов (расходомеров) и комплексных систем. Специализируется на технических решениях в области измерения различных сред. Осуществляет полный цикл приборостроительного процесса, от разработки и конструирования до пуско-наладочных работ на объекте заказчика. Источник: Компания «ЭМИС»Всё больше предприятий страны присоединяется к движению «Россия, покупай отечественное!», появившемуся в Челябинске в конце мая по инициативе компании «ЭМИС» при поддержке правительства Челябинской области. Проект выходит на всероссийский уровень.Идею подхватили «Уральский завод спецтехники», ГК «Турбулентность-Дон», карачевский завод «Электродеталь», предприятия из Москвы, Брянской и Ростовской областей, республики Карелия, Татарстана и других регионов. Заводы и фабрики по всей стране снимают видеоролики и размещают их на своих сайтах, площадках в соцсетях, Youtube-каналах и других сетевых ресурсах с хэштегом #Покупайотечественное. Герои этих видео - руководители и рабочие. Их одинаково волнует судьба родных заводов и сохранение рабочих мест.Своей деятельностью они подтверждают основную идею движения: не только субсидии и дотации из бюджета спасут экономику и гарантируют достойную работу гражданам России, но и направление спроса на внутреннее потребление - на покупку продукции и товаров, производимых внутри страны.Авторы идеи - челябинская приборостроительная компания «Эмис» - как и многие другие российские предприятия, конкурирует на отечественном рынке с глобальными импортными производителями, в данном случае - контрольно-измерительных приборов для учета энергоресурсов.«Мы ориентированы, в первую очередь, на промышленность. Около 70% наших заказчиков – нефтегазодобывающие компании страны. Я уверен, что нам просто необходимо переходить на обеспечение собственного потребления внутренним производством, снижая долю импорта во всех отраслях промышленности. Именно это станет решительным драйвером экономики», – считает генеральный директор ЗАО «ЭМИС».По его мнению, повышение внутреннего спроса в результате такой переориентации создаст новый производственный запрос. А он, в свою очередь, сформирует новые кооперативные цепочки между регионами. Это и станет предпосылкой для создания новых рабочих мест и роста реального сектора экономики.Ролики участников движения с общим призывом сделать выбор в пользу отечественного производителя размещены на официальных страницах во «ВКонтакте» и «Facebook».Присоединиться может любой российский производитель. Для этого нужно снять видеоролик с призывом «Покупай отечественное!» и разместить его на своих интернет-ресурсах с хештегом #ПокупайОтечественное.пресс-служба ЗАО «Эмис».***(«Электронные механические измерительные системы») – производитель контрольно-измерительных приборов (расходомеров) и комплексных систем. Специализируется на технических решениях в области измерения различных сред. Осуществляет полный цикл приборостроительного процесса, от разработки и конструирования до пуско-наладочных работ на объекте заказчика. AzAzA 2020-07-16YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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