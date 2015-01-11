2020-07-16YEKT14:00:00 | Губерния В Верхнем Уфалее до конца года из аварийных домов в новые квартиры переедут 172 семьи Источник: Пресс-служба минстроя Челябинской области









В Верхнем Уфалее строится жилье для переселенцев из аварийных домов. До конца 2020 года по национальному проекту «Жилье и городская среда» будет возведено три пятиэтажки. А для 79 челябинских семей по программе переселения строят дом в поселке Новосинеглазовском, сообщает пресс-служба минстроя.Дома для переселения в Верхнем Уфалее и Челябинске возводит группа компаний АО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» (учреждено правительством Челябинской области). Три новых пятиэтажных дома будут располагаться на улице Строителей, 40 в, и на улице Чекасина, 10 (фото вверху).«В период пандемии монтажные работы на объектах не прекращались. К домам проложили необходимые сети, при этом сохранив уютный сосновый бор и несколько взрослых деревьев прямо на территории стройплощадки. Сдача квартир запланирована на ноябрь 2020 года, они рассчитаны на переселение 172 семей из аварийных домов. Говоря о важности объекта, стоит понимать, что в три новостройки удастся расселить жителей 19 аварийных домов», - рассказали в АО «ЮУ КЖСИ».Также в Челябинске, в поселке Новосинеглазовском, ЮУ КЖСИ продолжает стройку по улице Станционной. На месте снесенных бараков к концу года вырастет современный девятиэтажный дом. Передача объекта в муниципальную собственность должна пройти в декабре 2020 года.В летне-осенний период запланировано озеленение двора, обустройство парковки, установка детской площадки и оборудования для воркаута. Новые квартиры с чистовой отделкой, сантехникой и электрической плитой получат 79 семей, в частности, жители аварийных домов.В 2019 году ЮУ КЖСИ также по национальному проекту «Жилье и городская среда» сдала дом в Копейске по улице Ленина, 41. На месте заброшенной фармацевтической фабрики появилась новая десятиэтажка. Переехать из аварийного жилья в новые просторные квартиры смогли 80 семей. Всего благодаря программе переселения из аварийного жилья в 2020-2021 годах Челябинская область обеспечит новыми квартирами около трех тысяч жителей старых домов в Верхнем Уфалее, Копейске, Кыштыме, Миассе, Златоусте, Карабаше, Магнитогорске, Троицке, Усть-Катаве, Челябинске, а также в Катав-Ивановском, Пластовском, Саткинском, Троицком, Увельском районах, уточнили в региональном минстрое. Источник: Пресс-служба минстроя Челябинской областиВ Верхнем Уфалее строится жилье для переселенцев из аварийных домов. До конца 2020 года по национальному проекту «Жилье и городская среда» будет возведено три пятиэтажки. А для 79 челябинских семей по программе переселения строят дом в поселке Новосинеглазовском, сообщает пресс-служба минстроя.Дома для переселения в Верхнем Уфалее и Челябинске возводит группа компаний АО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» (учреждено правительством Челябинской области). Три новых пятиэтажных дома будут располагаться на улице Строителей, 40 в, и на улице Чекасина, 10 (фото вверху).«В период пандемии монтажные работы на объектах не прекращались. К домам проложили необходимые сети, при этом сохранив уютный сосновый бор и несколько взрослых деревьев прямо на территории стройплощадки. Сдача квартир запланирована на ноябрь 2020 года, они рассчитаны на переселение 172 семей из аварийных домов. Говоря о важности объекта, стоит понимать, что в три новостройки удастся расселить жителей 19 аварийных домов», - рассказали в АО «ЮУ КЖСИ».Также в Челябинске, в поселке Новосинеглазовском, ЮУ КЖСИ продолжает стройку по улице Станционной. На месте снесенных бараков к концу года вырастет современный девятиэтажный дом. Передача объекта в муниципальную собственность должна пройти в декабре 2020 года.В летне-осенний период запланировано озеленение двора, обустройство парковки, установка детской площадки и оборудования для воркаута. Новые квартиры с чистовой отделкой, сантехникой и электрической плитой получат 79 семей, в частности, жители аварийных домов.В 2019 году ЮУ КЖСИ также по национальному проекту «Жилье и городская среда» сдала дом в Копейске по улице Ленина, 41. На месте заброшенной фармацевтической фабрики появилась новая десятиэтажка. Переехать из аварийного жилья в новые просторные квартиры смогли 80 семей. Всего благодаря программе переселения из аварийного жилья в 2020-2021 годах Челябинская область обеспечит новыми квартирами около трех тысяч жителей старых домов в Верхнем Уфалее, Копейске, Кыштыме, Миассе, Златоусте, Карабаше, Магнитогорске, Троицке, Усть-Катаве, Челябинске, а также в Катав-Ивановском, Пластовском, Саткинском, Троицком, Увельском районах, уточнили в региональном минстрое. AzAzA 2020-07-16YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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