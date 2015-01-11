В Челябинске пересчитают все деревья

Общественная палата Челябинской области проведет сегодня, 17 июля, презентацию нового проекта, цель которого - инвентаризация зеленых насаждений мегаполиса. Автором инициативы является недавно вошедший в состав палаты известный экоактивист Дмитрий Закарлюкин.Тотальный пересчет деревьев, по мнению общественника, поможет сохранению «легких» города. Принять участие в проекте сможет любой желающий, от школьников до пенсионеров, авторы идеи планируют работать на онлайн-платформе, которая уже успела положительно себя зарекомендовать в Красноярском крае.«Дефицит зеленой массы в городах имеет минимум две системных причины. Это вырубка деревьев при строительстве новых объектов и неправильная подрезка, ведущая к гибели дерева. Для того чтобы решать проблему, нужно сначала разобраться в том, что мы имеем на данный момент. Это тот самый случай, когда нужно объединяться всем организациям и отдельным людям для общей выгоды», - считает Дмитрий Закарлюкин.О деталях проведения инвентаризации в Челябинске и особенностях использования системы он расскажет сегодня, 17 июля, в 19:30,во время онлайн-встречи. К дискуссии подключатся члены и эксперты комиссии Общественной палаты Челябинской области по экологии и охране окружающей среды.Принять участие в мероприятии можно по ссылке в zoom https://us04web.zoom.us/j/77985362870?pwd=QzZ4ZEg3M1d6YVpHaXNYaVJORjhjZz09, сообщает пресс-служба ОП ЧО.