2020-07-17YEKT08:00:00 | Губерния История легендарной Магнитки «ожила» на уникальных фотографиях из прошлого века Источник: ПАО «ММК»









Магнитогорская телекомпания «ТВ-ИН» в честь Дня металлурга и Дня города запустила новый проект под названием «Живая история» (0+).За основу взяли книгу «Магнитка. Отражение века». Отобрав уникальные исторические кадры, создатели проекта оживили их при помощи компьютерной графики и звукового сопровождения. Всё это позволило по-новому взглянуть на историю города, сообщает управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК».Самые яркие, самые беспристрастные свидетели любого времени - это фотографии. Сейчас ценность кадра несколько снизилась, ведь можно в любой момент сделать фотографию с телефона, подретушировать-подредактировать. Во времена, когда это было доступно лишь профессионалам с камерой, каждый снимок был настоящей жизнью, без прикрас и условностей.«Рассматривая некоторые фотографии, можно многое узнать, что-то додумать, сделать какие-то выводы, - считает автор проекта «Живая история», старший менеджер управления информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК» Елена Азовцева. - Это и послужило основанием собрать эти свидетельства в книгу и вынести ее на суд читателей. Когда человек видит своими глазами, он не нуждается в посредниках, в интерпретерах, сам может оценить то, что видит. Фотографии говорят, фотографии отражают действительность. И на этом была построена концепция издания. Телекомпания «ТВ-ИН» прекрасно расширила атмосферу прошлых лет, оживив персонажей и действо на снимках. Добавив удивительные интершумы, музыку того времени. И действительно, снимки ожили и стали нам ближе и понятнее». Команда под руководством Елены Азовцевой без всякой натяжки вложила силы и душу в проект, оттого он получился интересным, заставляющим где-то улыбнуться, где-то погрустить, погордиться поколениями магнитогорцев, вершивших историю родного города.«Это собрание уникальных фотографий, которые при других обстоятельствах могли просто пропасть, не попасть к нам, к тем, кто будет после нас, - делится впечатлением исполнительный продюсер проекта «Живая история» журналист телекомпании «ТВ-ИН» Лариса Анисимова. - Теперь это увековечено. Как сделать так, чтобы историей интересовались молодые люди, подростки? Как сделать так, чтобы оживить этот интерес, чтобы вытащить его наружу? Оформить как-то. Сделать так, чтобы этот продукт был более стильным, может быть, для социальных сетей годился. Задействовать для реализации современные технологии. То есть он должен быть короткий, ёмкий. Нужно успевать за новыми требованиями, которые выдвигает жизнь. А история, думаю, будет только благодарна, если найдем для нее новые формы популяризации».Из книги было выбрано двадцать фотографий. К работе подключился дизайнер компании «ТВ-ИН», графист-аниматор Артем Мезенцев.«Смотрю с точки зрения зрителя, и тут необходимо создать «вау-эффект», который и произведет должное воздействие на зрителя, - говорит Артем Мезенцев. - Именно эта задача меня интересует в первую очередь. Самой монументальной, потребовавшей больше всего сил, стала работа «Прибытие поезда». По мнению команды проекта, «Живая история» - это история, которая оставляет впечатление, прошлое, которое встает перед современниками каким-то живым моментом. Моментом, который можно почувствовать, услышать, увидеть. А еще и патриотическое воспитание, и имидж родного города.Прикоснуться к живой фотоистории Магнитки можно в эфирах телекомпании, а также на официальном сайте компании «ТВ-ИН». Источник: ПАО «ММК»Магнитогорская телекомпания «ТВ-ИН» в честь Дня металлурга и Дня города запустила новый проект под названием «Живая история» (0+).За основу взяли книгу «Магнитка. Отражение века». Отобрав уникальные исторические кадры, создатели проекта оживили их при помощи компьютерной графики и звукового сопровождения. Всё это позволило по-новому взглянуть на историю города, сообщает управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК».Самые яркие, самые беспристрастные свидетели любого времени - это фотографии. Сейчас ценность кадра несколько снизилась, ведь можно в любой момент сделать фотографию с телефона, подретушировать-подредактировать. Во времена, когда это было доступно лишь профессионалам с камерой, каждый снимок был настоящей жизнью, без прикрас и условностей.«Рассматривая некоторые фотографии, можно многое узнать, что-то додумать, сделать какие-то выводы, - считает автор проекта «Живая история», старший менеджер управления информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК». - Это и послужило основанием собрать эти свидетельства в книгу и вынести ее на суд читателей. Когда человек видит своими глазами, он не нуждается в посредниках, в интерпретерах, сам может оценить то, что видит. Фотографии говорят, фотографии отражают действительность. И на этом была построена концепция издания. Телекомпания «ТВ-ИН» прекрасно расширила атмосферу прошлых лет, оживив персонажей и действо на снимках. Добавив удивительные интершумы, музыку того времени. И действительно, снимки ожили и стали нам ближе и понятнее». Команда под руководством Елены Азовцевой без всякой натяжки вложила силы и душу в проект, оттого он получился интересным, заставляющим где-то улыбнуться, где-то погрустить, погордиться поколениями магнитогорцев, вершивших историю родного города.«Это собрание уникальных фотографий, которые при других обстоятельствах могли просто пропасть, не попасть к нам, к тем, кто будет после нас, - делится впечатлением исполнительный продюсер проекта «Живая история» журналист телекомпании «ТВ-ИН». - Теперь это увековечено. Как сделать так, чтобы историей интересовались молодые люди, подростки? Как сделать так, чтобы оживить этот интерес, чтобы вытащить его наружу? Оформить как-то. Сделать так, чтобы этот продукт был более стильным, может быть, для социальных сетей годился. Задействовать для реализации современные технологии. То есть он должен быть короткий, ёмкий. Нужно успевать за новыми требованиями, которые выдвигает жизнь. А история, думаю, будет только благодарна, если найдем для нее новые формы популяризации».Из книги было выбрано двадцать фотографий. К работе подключился дизайнер компании «ТВ-ИН», графист-аниматор.«Смотрю с точки зрения зрителя, и тут необходимо создать «вау-эффект», который и произведет должное воздействие на зрителя, - говорит Артем Мезенцев. - Именно эта задача меня интересует в первую очередь. Самой монументальной, потребовавшей больше всего сил, стала работа «Прибытие поезда». По мнению команды проекта, «Живая история» - это история, которая оставляет впечатление, прошлое, которое встает перед современниками каким-то живым моментом. Моментом, который можно почувствовать, услышать, увидеть. А еще и патриотическое воспитание, и имидж родного города.Прикоснуться к живой фотоистории Магнитки можно в эфирах телекомпании, а также на официальном сайте компании «ТВ-ИН». AzAzA 2020-07-17YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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