Южноуральцев приглашают принять участие в Международном фестивале «INCLUSIVE ART: Достоинство человека в творчестве-2020»

17-21 ноября в Екатеринбурге состоится IV Международный фестиваль «INCLUSIVE ART». В рамках проекта участники - люди с ограниченными возможностями здоровья выступят в роли создателей уникального культурного продукта. Прием заявок проходит с 1 июля по 15 сентября 2020 года.Проект призван сформировать инклюзивное сообщество творческих людей, в котором человек с инвалидностью выступает в роли не потребителя, а создателя уникального культурного продукта. Сообщество при этом обеспечивает возможности для обучения, обмена опытом и самореализации, ориентирует здоровых людей на реальное взаимодействие с людьми с инвалидностью, демонстрируя публике его результат — инклюзивное искусство. В этом году фестиваль посвящён таким направлениям творчества как театр, танец, живая музыка, вокал, визуальное искусство и конферанс. В его рамках участники презентуют собственные проекты в различных направлениях искусства.В проекте могут принять участие инклюзивные пары (дуэты) в которых один из партнеров имеет ограниченные возможности здоровья; и инклюзивные творческие коллективы в которых есть как участники, имеющие инвалидность, так и участники без инвалидности.Прием заявок проходит на сайте https://www.inclusiveart.ru/.Подробная информация, сроки и условия участия – положении Фестиваля.