Жителей 59 ветхо-аварийных домов в Юрюзани переселят в новые дома

Источник: АНО «Национальные приоритеты»В Юрюзани построят два дома, квартиры в которых получат жители 59 аварийных домов. В городе уже приступили к возведению первой новостройки, строительство второй также начнётся в этом году. Всего новые квартиры получат 310 семей. Решение ускорить процесс расселения в Юрюзани принял глава региона Алексей Текслер после рабочего визита в Катав-Ивановский район, сообщает минстрой Челябинской области.Сегодня 62 многоквартирных дома в Юрюзани признаны аварийными. Это старые двухэтажные дома, которые стали не пригодны для комфортного проживания. Большая часть из них (59 домов) были признаны аварийными до 2017 года. Ещё три дома, попавшие в программу позже, расселят в ближайшие несколько лет.