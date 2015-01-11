Экстренное предупреждение!

По данным Челябинского ЦГМС ночью 21 июля в отдельных районах Челябинской области сохраняются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра 25-27 м/с.

Сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/43709/