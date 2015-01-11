В детских лагерях Южного Урала пройдет тематическая смена #ЗАЗОЖ

Тематическую смену, посвященную здоровому образу жизни, этим летом откроют сразу в трех лагерях Челябинской области: «Радуга» (Кыштым), «МируМир» (Каштак) и «Рифей» (Кременкуль).
В рамках программы более 200 детей примут участие в обучающих занятиях и интерактивных викторинах, снимут социальные ролики «Молодежь ЗА ЗОЖ», а также станут участниками апробации разработанного учебно-методического обеспечения «ЗОЖ – общее дело». Основным принципом организации тематических смен станет комплексный подход к формированию у детей основ навыков здорового образа жизни.Мероприятия проведут вожатые студенческих отрядов, прошедшие обучение по программе Всероссийского молодежного движения «ЗА ЗОЖ». Также к сетевому взаимодействию проектных мероприятий планируется подключить лагеря Удмуртии, Перми и Краснодара.Проект реализуется в рамках мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации.