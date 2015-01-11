2020-07-21YEKT05:00:00 | Губерния Челябинский школьник стал абсолютным победителем Международной Менделеевской олимпиады по химии Источник: министерство образования и науки Челябинской области









Подведены итоги 54 Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, которая проходила в онлайн-формате. Первое место и премию имени В. В. Лунина получил Илья Чайка из Челябинской области. В соревновании приняли участие 130 школьников из 27 стран мира. В этом году олимпиада состояла только из двух теоретических туров, практический был отменен. Задачи первого тура по сложности соответствовали программе специализированных химических классов. На втором туре участники решали задачи по выбору. Им нужно было продемонстрировать универсальность своей подготовки, выполнив задания по неорганической, органической, аналитической и физической химии, а также науки о живом.Илья Чайка – выпускник школы №5 города Сатка. Одарённость мальчика проявилась еще в начальной школе, он был отличником учёбы и уже с 4 класса стал нарабатывать опыт участия в олимпиадах. С 7 класса Илья являлся бессменным лидером олимпиады школьников по химии, неоднократным победителем областных этапов. В старших классах стал участником выездной каникулярной химической школы «Уроборос» (г. Озёрск), где его заметил Андрей Ушеров – преподаватель школы олимпийского резерва по химии (г. Магнитогорск), который стал его наставником. По итогам неоднократного призерства и побед во всероссийских и областных олимпиадах Илья был отмечен стипендией губернатора Челябинской области.Международная Менделеевская олимпиада проводится с 1992 года. Она стала правопреемницей Всесоюзной олимпиады школьников по химии. В следующем соревнование запланировано провести в Будапеште.Международная Менделеевская олимпиада признана в мире одним из самых значимых соревнований среди школьников. Задания для участников составлялись около полугода. Они рассчитаны на великолепное знание школьной программы по химии.«По статусу она не уступает Международной олимпиаде по химии (IChO), а по уровню заданий превосходит её», – отметил председатель Международного жюри ММО, заведующий кафедрой органической химии химического факультета МГУ, профессор Валентин Ненайденко.Премия имени В. В. Лунина, которую получил Илья Чайка,вручается в этом году впервые. Она учреждена в честь первого президента химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, благодаря которому олимпиада стала одним из двух крупнейших и статусных соревнований по химии среди школьников в мире. Источник: министерство образования и науки Челябинской областиПодведены итоги 54 Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, которая проходила в онлайн-формате. Первое место и премию имени В. В. Лунина получил Илья Чайка из Челябинской области. В соревновании приняли участие 130 школьников из 27 стран мира. В этом году олимпиада состояла только из двух теоретических туров, практический был отменен. Задачи первого тура по сложности соответствовали программе специализированных химических классов. На втором туре участники решали задачи по выбору. Им нужно было продемонстрировать универсальность своей подготовки, выполнив задания по неорганической, органической, аналитической и физической химии, а также науки о живом.– выпускник школы №5 города Сатка. Одарённость мальчика проявилась еще в начальной школе, он был отличником учёбы и уже с 4 класса стал нарабатывать опыт участия в олимпиадах. С 7 класса Илья являлся бессменным лидером олимпиады школьников по химии, неоднократным победителем областных этапов. В старших классах стал участником выездной каникулярной химической школы «Уроборос» (г. Озёрск), где его заметил Андрей Ушеров – преподаватель школы олимпийского резерва по химии (г. Магнитогорск), который стал его наставником. По итогам неоднократного призерства и побед во всероссийских и областных олимпиадах Илья был отмечен стипендией губернатора Челябинской области.Международная Менделеевская олимпиада проводится с 1992 года. Она стала правопреемницей Всесоюзной олимпиады школьников по химии. В следующем соревнование запланировано провести в Будапеште.Международная Менделеевская олимпиада признана в мире одним из самых значимых соревнований среди школьников. Задания для участников составлялись около полугода. Они рассчитаны на великолепное знание школьной программы по химии.«По статусу она не уступает Международной олимпиаде по химии (IChO), а по уровню заданий превосходит её», – отметил председатель Международного жюри ММО, заведующий кафедрой органической химии химического факультета МГУ, профессор.Премия имени В. В. Лунина, которую получил Илья Чайка,вручается в этом году впервые. Она учреждена в честь первого президента химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, благодаря которому олимпиада стала одним из двух крупнейших и статусных соревнований по химии среди школьников в мире. AzAzA 2020-07-21YEKT05:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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