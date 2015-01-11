Главный судебный пристав поддержал предложение сенатора Маргариты Павловой о необходимости развивать медиацию

Вопрос о позиции федерального ведомства относительно использования медиации в исполнительном производстве прозвучал в ходе пленарного заседания Совета Федерации. Маргарита Павлова обратила внимание на то, что отсутствует единообразный подход со стороны судебных приставов к исполнительному производству по судебным решениям в отношении и интересах детей.Нередки случаи, когда один родитель не готов передать другому ребенка, и судебные приставы не могут осуществить передачу ребенка без применения принудительных мер и причинения ему психотравмы. Также бывают случаи, когда сами дети отказываются жить с одним из родителей. «По сути, такие судебные решения трудноисполнимы. К тому же сами судебные приставы не обладают ни психологическим образованием, ни знанием основ конфликтологии. И все эти семейные драмы становятся достоянием общественности, подключаются СМИ, ток-шоу, и мы всем миром решаем этот вопрос», - обратилась к Главному приставу Российской Федерации Дмитрию Аристову член Совета Федерации Маргарита Павлова.Такие ситуации характерны для всей страны. По данным Федеральной службы судебных приставов за первое полугодие 2020 года в работе находится 7964 исполнительских производства. Из них 428 дел – об определении места жительства ребенка, 381 дело – об отобрании ребенка и его возвращении родителю. Всего 35 дел добровольно исполнено должниками. «Любые предложения, направленные на внедрение медиативных процедур в этом процессе, – они самые разумные. Поэтому, конечно, если такие медиативные процедуры будут вводиться, служба будет их приветствовать. Но, единственное, чего никогда не может быть: судебный пристав-исполнитель никогда не должен выступать медиатором. У него государственная функция – исполнение судебного решения. Медиация – это будущее. И надо над этим работать», - поддержал позицию сенатора руководитель Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.По итогам первого полугодия в Федеральную службу судебных приставов в Челябинской области поступило 185 исполнительных производств, из них 7 – об отобрании ребенка, 178 – об определении порядка общения с ребенком, об осуществлении в отношении ребенка прав доступа. Добровольно исполнено только одно исполнительное производство.В Челябинской области при поддержке Правительства Челябинской области развивается медиативная служба, для решения, в том числе, внутрисемейных конфликтов. Сенатором Маргаритой Павловой разрабатывается законодательная инициатива по интеграции медиативных технологий в семейное законодательство.