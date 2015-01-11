Жителей Челябинской области предупреждают о кратковременном отключении телерадиосигнала

В Челябинске с 6 утра и до 18 вечера до 30 июля могут быть перерывы в вещании радиостанций «Бизнес FM», «ТНТ», «Интерволна», «Love Радио», «Комсомольская правда», «Дети-FM», «Радио Дача», «Новое радио», «Studio 21», «Наше Радио», «Русское Радио», «L-Радио», «Радио 7», «Энерджи», «Ретро FM», «Авторадио», «100 FM», «Радио Континенталь», «Европа плюс», «Олимп». С 08:00 до 16:00 до 24 июля возможно кратковременное отключение цифрового телевидения, а также «Радио России», «Че», «Маяк», «Вести ФМ».Перерывы в вещании цифровых федеральных каналов возможны на этой неделе в Вишневогорске Каслинского района, Карабаше, Коркино, Лебедевке Еткульского района, Межозерном Верхнеуральского района, Нижней Санарке Троицкого района, Новобурино Кунашакского района, Нязепетровске, Октябрьском, Сатке, Троицке, Тюлюке Катав-Ивановского района, Шемахе Нязепетровского района.Кратковременное отключение радиосигнала может наблюдаться в Вишневогорске Каслинского района, Межозерном Верхнеуральского района, Миассе, Новобурино Кунашакского района, Нязепетровске, Октябрьском, Троицке и Сатке.Перерывы в вещании связаны с проведением профилактических или других плановых работ, требующих отключения передающего оборудования. Как правило, продолжительность работ не превышает 8 часов. Посмотреть график отключений можно на официальном сайте Министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, пройдя по баннеру «Оперативная информация о кратковременных отключениях телерадиовещания» или на сайте смотрицифру.рф. Информация обновляется еженедельно.Специалисты Челябинского телерадиоцентра приносят извинения жителям за доставленные неудобства и просят отнестись с пониманием к временному отключению теле- и радиопередач.