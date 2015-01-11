Краеведческий музей Сатки обзавелся мультимедиа-гидом

Первый мультимедиа-гид с применением технологии дополненной реальности появился в краеведческом музее Сатки.Проект «Сплав железа и гения человеческой мысли» посвящен Порожскому заводу и старейшей в стране ГЭС. Проект построен на основе одноименной выставки, в которую вошли 16 экспонатов: предметы, фотографии, чертежи, рассказывающие об истории предприятия с момента его строительства.Теперь благодаря новейшим технологиям, владельцы смартфонов могут скачать материалы выставки и получить информацию об экспонатах, просто наведя камеру на предмет. Приложение распознает экспонат и рассказывает о нем в деталях.Инициатива Саткинского музея год назад получила поддержку министерства культуры РФ в рамках национального проекта «Культура». Всего же в рамках нацпроекта южноуральские музеи обзаведутся шестью аудиогидами.Нацпроект «Культура» рассчитан на период до 2024 года и включает федеральные проекты «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». В рамках последнего в регионах появятся музеи, оснащенные мультимедиа-гидами с применением технологии дополненной реальности на основе цифровой платформы Artefact, разработанное при поддержке минкультуры.