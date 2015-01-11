Экстренное предупреждение

На сайте ОГБУ «ГосКадОценка по Челябинской области», в Фонде данных государственной кадастровой оценки и на сайте Росреестра все желающие могут ознакомиться с промежуточным отчетом кадастровой оценки участков земель населенных пунктов региона, а в случае несогласия или ошибок, внести корректировки в стоимость.

Новый тур кадастровой оценки стартовал в регионе 1 января. Определением кадастровой стоимости занимаются специалисты ОГБУ «ГосКадОценка по Челябинской области». Всего ими оценено более 930 тысяч земельных участков в составе земель населенных пунктов.Накануне публикации проекта отчета в Росреестре проведена его проверка, замечания отсутствуют. Таким образом, предварительные результаты оценки уже размещены для ознакомления до 14 сентября текущего года включительно. На данном этапе предусмотрена возможность направления замечаний по результатам определения кадастровой стоимости. Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с документом и в случае несогласия с результатами оценки до 4 сентября включительно подать замечания к отчету в «ГосКадОценку». К замечаниям могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.Актуализированная стоимость земельных участков, относящихся к категории земель населенных пунктов, существенно отличается и от результатов кадастровой оценки пятилетней давности, и от суммарной кадастровой стоимости данных объектов по состоянию на 1 января 2020 года и приближена к рыночной стоимости объектов.«По нашему предварительному расчету суммарное снижение кадастровой стоимости в сравнении со стоимостью на 1 января текущего года составляет порядка 30 процентов, – отметил министр имущества Александр Богашов. – Снижение вызвано рядом причин. Это и применение новой методики, предусматривающей иные подходы при определении кадастровой стоимости объектов недвижимости, и изменение ситуации на рынке недвижимости. А во многих случаях объясняется некорректным расчетом стоимости в прошлом туре оценки, что в свое время повлекло многочисленные обращения за оспариванием стоимости и негативный отклик общественности».Результаты оценки Минимущества планирует утвердить в ноябре 2020. Они будут применяться для исчисления налога с 1 января 2021 года.Подробная информация о порядке приема бюджетным учреждением замечаний к промежуточным отчетам содержится здесь. Подробнее