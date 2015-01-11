Сегодня ночью будет полностью перекрыта трасса М-5 под Миассом

В Челябинской области на три часа перекроют трассу М-5 «Урал» в районе Миасса – движение будет полностью остановлено на 1 772 километре автодороги.

«В ночь с 22 на 23 июля 2020 года, в период с 2.00 до 5.00 по местному времени, движение транспорта по федеральной автомобильной дороге М-5 "Урал" на участке будет полностью остановлено. Легковые автомобили будут направлены через Миасс, а тяжеловесному транспорту следует дождаться окончания работ и открытия движения», – говорится в сообщении.

Напомним, на этом участке ведутся работы по капитальному ремонту газопровода на переходе через автомобильную дорогу.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута.

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63.

https://dostup1.ru/society/Segodnya-nochyu-budet-polnostyu-perekryta-trassa-M-5-pod-Miassom_128427.html