В Челябинской области камнеобрабатывающий завод инвестирует в производство 50 млн рублей

В Еманжелинском муниципальном районе компания «Стонекс Групп М» вложит 50 млн рублей в расширение производства по переработке блочного гранитного сырья и создаст 25 новых рабочих мест. После выхода на полную мощность производительность предприятия вырастет более чем в 3 раза. В планах у инвестора – дальнейшее развитие бизнеса.В открытии нового цеха приняли участие заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук и первый заместитель министра экономического развития Ирина Акбашева. Они осмотрели помещение площадью 1 168 кв. м, где блочное гранитное сырье после переработки превращается в брусчатку, плиты, бордюр, ступени и архитектурные изделия.
Источник: пресс-служба министерства экономического развития