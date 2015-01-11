﻿1 августа в Челябинске стартует фестиваль «Культурный код»

Международный фестиваль уличного искусства «Культурный код» пройдет этим летом в Челябинске. С 1 от 25 августа на фасадах домов лучшие российские художники нарисуют 10 муралов, которые станут музеем современного искусства под открытым небом.«Мы ведем подготовку фасадов, закуплено около 200 банок грунтовки и 7000 аэрозольных баллончиков с краской, чтобы встретить художников в полной готовности», – отметил директор фестиваля «Культурный код» в Челябинске Антон Мосеев.Вся информация о фестивале, фотоотчеты, знакомства с художниками, онлайн-лекции в группе Вконтакте «Культурный код. Челябинск».В начале марта Челябинск победил в онлайн-голосовании за право стать площадкой фестиваля уличного искусства «Культурный код». По решению организаторов площадками проекта станут Челябинская и Нижегородская области, Республика Татарстан и Ставропольский край. В рамках фестиваля в выбранных городах художники создадут огромные граффити на стенах домов, проведут творческие встречи и мастер-классы. По итогам конкурса на фестиваль граффити в Челябинск, приедут как известные художники-граффитисты, так и молодые имена в этом направлении:Филип FI2K – Санкт-ПетербургВасилий LST – МоскваВиктория Вейсбрут – КалугаПавел Wais – Санкт-ПетербургАлександр TOR – МоскваИлья Робе – Московская областьРустам QBIC – КазаньКоманда «Слой» – Нижний НовгородДанила Шмелёв (Shozy) – МоскваВиталий Царенков (SY) – МоскваКроме того, в список художников проекта, рекомендованных к участию в качестве ассистентов, попали южноуральские граффитисты: Тимур Brazil, Павел Viruz, Максим Шахов и Михаил Котлованов.Также в фестивале примут художники из мирового сообщества граффитистов, которые будут рекомендованы экспертным советом и организаторами проекта. На данный момент принять участие выразили желание уже более 60 художников из Италии, Испании, Мексики, Нидерландов и Канады.