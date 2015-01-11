Публичная библиотека приглашает в онлайн-путешествие длиной в век

28 июля Челябинская областная универсальная научная библиотека отмечает свое 122-летие. Увидеть Челябинск XIX и XX вв., а также проследить, как менялась главная библиотека области, можно с помощью онлайн-экскурсии «По следам Публички».Челябинская областная универсальная научная библиотека открылась как бесплатная городская библиотека-читальня 16 (28) июля 1898 г. Через 2 года ее фонд составляли более 2 тысяч книг, газет и журналов. Услугами в основном пользовались мещане и крестьяне. Работой и пополнением фонда руководил выборный совет, а интеллигенция города существенно помогала библиотеке: пожертвования составляли половину ежегодного бюджета.Изначально библиотека разместилась в здание городской Управы, которое было приобретено у купца Ефима Сапожникова (каменный двухэтажный дом, в котором было восемь жилых комнат). Здание находилось на ул. Уфимская, 10 (ныне ул. Кирова) и было снесено в 1924.