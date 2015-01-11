Челябинская область занимает 9 строчку в федеральном рейтинге комплекса ГТО

Министерство спорта РФ сформировало обновленный ежеквартальный рейтинг по внедрению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» среди субъектов страны. По итогам II квартала текущего года Челябинская область закрепилась в топ-10, занимая 9 строчку в рейтинге.В качестве критериев оценки работы субъектов выступили 7 показателей, таких как: доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных, от общей численности населения в возрасте от 6 лет; доля населения, принявшего участие и выполнивших нормативы на знаки отличия; общее количество знаков ГТО; количество ставок в центрах тестирования для оказания государственной услуги населению и другие. Все эти критерии в комплексе позволяют увидеть уровень охвата и вовлеченности населения в подготовку и непосредственное выполнение нормативов испытаний комплекса ГТО, кадровую обеспеченность инфраструктуры (центров тестирования) и эффективность работы по информационному сопровождению и пропаганде комплекса ГТО.По итогам II квартала Челябинская область занимает 9 место среди 85 субъектов РФ. В тройке лидеров Воронежская область, Краснодарский край и Белгородская область. На сегодняшний день на портале ГТО зарегистрировано 382 тысяч 718 южноуральцев, что составляет 11,93% от общей численности населения в регионе. При этом к выполнению нормативов ГТО приступили 231 тысяч 880 южноуральцев (60,59% от числа зарегистрировавшихся на сайте). Нормативы на знаки отличия выполнили 118 тысяч 618 жителей Челябинской области.Всего по итогам внедрения и реализации комплекса ГТО к возрожденному физкультурно-спортивному движению страны присоединились более 13 миллионов россиян в возрасте от 6 лет и старше. Из них почти 8 миллионов человек приступили к выполнению нормативов комплекса в центрах тестирования.Реализация комплекса «ГТО» на территории РФ является также и одним из инструментов по выполнению федерального проекта «Спорт – норма жизни», входящий в состав национального проекта «Демография». Основной задачей этого федерального проекта является доведение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.Рейтинг ГТО среди субъектов РФ:1. Воронежская область2. Краснодарский край3. Белгородская область4. Тюменская область5. Костромская область6. Пензенская область7. Калужская область8. Курганская область9. Челябинская область10. Татарстан