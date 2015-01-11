2020-07-24YEKT08:00:00 | Губерния Шесть библиотек обновят в рамках нацпроекта «Культура» в текущем году Источник: АНО «Национальные приоритеты»









С 2019 в рамках национального проекта «Культура» в регионе проходит модернизация муниципальных библиотек – за счет федерального и местного бюджетов. Четыре библиотеки уже открылись для читателей после обновления(три в 2019, одна в 2020), еще шесть модернизируют до конца года.Отбор кандидатов на обновление происходит на основании федерального и областного конкурсов, а методическую помощь в подготовке пакета документов муниципальным библиотекам оказывает проектный офис, расположенный в Челябинской областной универсальной научной библиотеке.«Впервые за долгое время библиотеки стали получать финансирование, – отметила директор ЧОУНБ Наталья Диская. – Нацпроект «Культура» поддержал финансово стабильно развивающуюся библиотечную сферу и вывел ее на новый уровень. Благодаря модернизации библиотеки становятся еще более привлекательными для читателей».Пространство обновленной библиотеки должно стать современным, удобным и отвечать всем требованиям библиотечного обслуживания. При этом – в каждом учреждении культуры необходимо подчеркнуть его особенности и учесть потребности читателей.Одна из библиотек нового поколения Челябинской области находится в Магнитогорске – обновленная библиотека-филиал №2 открылась 20 декабря.«Нацпроект позволил библиотекам воплотить свои мечты, – рассказала директор ОГБ Магниторорска Элеонора Потапова. – Для участия в грантовом отборе мы готовили концепции дизайна, идеи и, конечно же, проводили опросы среди читателей. После модернизации книжный фонд библиотеки пополнился более чем на 1500 новых изданий (это современная литература и книги на иностранных языках), появились новая мебель и техника, а сотрудники смогли повысить профессиональную квалификацию».Осенью этого года в Магнитогорске откроется вторая библиотека нового поколения – сейчас в городе проходит модернизация центральной городской библиотеки имени Б.А. Ручьева, которая в дальнейшем должна стать интеллектуально-творческим пространством для взрослых и молодежи.«Первый год работы нацпроекта вызвал большой положительный отклик не только у населения, но и у органов власти. И сегодня мы понимаем, что проект не просто продолжается, он наращивает объемы, динамично развивается. Скоро увидим его очередные результаты: новые модельные библиотеки в муниципалитетах и победителей грантового конкурса на 2021», – добавила Наталья Диская.В 2019 библиотеки нового поколения появились в поселке Полетаево, в Сатке и Магнитогорске. Две из них – за счет федерального гранта, а Центральная библиотека Сатки – за счет регионального и муниципального финансирования.15 июня состоялось открытие обновленной детской библиотеки Еманжелинского муниципального района – первой модельной библиотеки 2020, модернизированной в рамках национального проекта «Культура». Помимо этого, сейчас готовятся к открытию Центральная городская библиотека имени Б.А. Ручьева (Магнитогорск), Каслинская центральная детская библиотека (филиал), библиотека семейного чтения №2 «Аист» (Златоуст), Межпоселенческая центральная библиотека Коркинского муниципального района, Борисовский сельский филиал №1 Пластовского муниципального района и Межпоселенческая Централизованная библиотечная система Увельского муниципального района. Источник: АНО «Национальные приоритеты»С 2019 в рамках национального проекта «Культура» в регионе проходит модернизация муниципальных библиотек – за счет федерального и местного бюджетов. Четыре библиотеки уже открылись для читателей после обновления(три в 2019, одна в 2020), еще шесть модернизируют до конца года.Отбор кандидатов на обновление происходит на основании федерального и областного конкурсов, а методическую помощь в подготовке пакета документов муниципальным библиотекам оказывает проектный офис, расположенный в Челябинской областной универсальной научной библиотеке.«Впервые за долгое время библиотеки стали получать финансирование, – отметила директор ЧОУНБ. – Нацпроект «Культура» поддержал финансово стабильно развивающуюся библиотечную сферу и вывел ее на новый уровень. Благодаря модернизации библиотеки становятся еще более привлекательными для читателей».Пространство обновленной библиотеки должно стать современным, удобным и отвечать всем требованиям библиотечного обслуживания. При этом – в каждом учреждении культуры необходимо подчеркнуть его особенности и учесть потребности читателей.Одна из библиотек нового поколения Челябинской области находится в Магнитогорске – обновленная библиотека-филиал №2 открылась 20 декабря.«Нацпроект позволил библиотекам воплотить свои мечты, – рассказала директор ОГБ Магниторорска. – Для участия в грантовом отборе мы готовили концепции дизайна, идеи и, конечно же, проводили опросы среди читателей. После модернизации книжный фонд библиотеки пополнился более чем на 1500 новых изданий (это современная литература и книги на иностранных языках), появились новая мебель и техника, а сотрудники смогли повысить профессиональную квалификацию».Осенью этого года в Магнитогорске откроется вторая библиотека нового поколения – сейчас в городе проходит модернизация центральной городской библиотеки имени Б.А. Ручьева, которая в дальнейшем должна стать интеллектуально-творческим пространством для взрослых и молодежи.«Первый год работы нацпроекта вызвал большой положительный отклик не только у населения, но и у органов власти. И сегодня мы понимаем, что проект не просто продолжается, он наращивает объемы, динамично развивается. Скоро увидим его очередные результаты: новые модельные библиотеки в муниципалитетах и победителей грантового конкурса на 2021», – добавила Наталья Диская.В 2019 библиотеки нового поколения появились в поселке Полетаево, в Сатке и Магнитогорске. Две из них – за счет федерального гранта, а Центральная библиотека Сатки – за счет регионального и муниципального финансирования.15 июня состоялось открытие обновленной детской библиотеки Еманжелинского муниципального района – первой модельной библиотеки 2020, модернизированной в рамках национального проекта «Культура». Помимо этого, сейчас готовятся к открытию Центральная городская библиотека имени Б.А. Ручьева (Магнитогорск), Каслинская центральная детская библиотека (филиал), библиотека семейного чтения №2 «Аист» (Златоуст), Межпоселенческая центральная библиотека Коркинского муниципального района, Борисовский сельский филиал №1 Пластовского муниципального района и Межпоселенческая Централизованная библиотечная система Увельского муниципального района. AzAzA 2020-07-24YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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