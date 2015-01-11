О Таганае расскажут «Заповедные истории»

Уникальной экосистеме национального парка «Таганай» посвятят следующий выпуск федерального проекта Агентства стратегических инициатив.Очередной выпуск «Заповедных историй» состоится во вторник, 28 июля, в 20.00 по московскому времени на YouTub-канале «Спорт-Марафон» . Его главным «героем» станет Таганай».Директор парка Алексей Яковлев и замдиректора по экологическому просвещению Инна Гладышева расскажут о природе этих мест «Таганая», о проектах, которые сейчас реализуются в парке в рамках нацпроекта «Экология», новых маршрутах по территории парка и активностях, которые «Таганай» предлагает любителям пешего, лыжного и даже велосипедного туризма.Задача совместного проекта клуба путешественников «Спорт Марафон» и туроператора RussiaDiscovery – познакомить россиян с туристическими возможностями на особо охраняемых природных территориях страны, рассказать, что там можно увидеть и сделать, когда лучше ехать, что брать с собой, и как правильно посещать эти территории, не нанося им вред. Передачи выходят на youtube-канале «Спорт-Марафон» каждый вторник в 20.00 по Москве.Зарегистрироваться на онлайн-лекцию «Национальный парк «Таганай»: встреча «севера» и «юга» можно по ссылке.