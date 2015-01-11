2020-07-24YEKT17:00:00 | Губерния В Челябинской области будут решены проблемы еще 644 дольщиков Источник: Пресс-служба Правительства Челябинской области









Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков под руководством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина принял решение о восстановлении прав пострадавших дольщиков, среди которых жители Челябинской области. Набсовет принял решение достроить четыре проблемных дома, ещё по трём долгостроям дольщики получат денежные компенсации. Таким образом, получится решить жилищный вопрос 644 челябинских дольщиков.Губернатор Челябинской области Алексей Текслер держит ситуацию с долгостроями на личном контроле. Он неоднократно обращался к зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину и представителям АО «Дом.РФ» с просьбой ускорить вопрос рассмотрения объектов Челябинской области на наблюдательном совете Фонда.«Губернатор Челябинской области Алексей Леонидович Текслер лично находится на связи с федеральным правительством и Фондом защиты прав дольщиков по каждому проблемному объекту на Южном Урале. Региональный минстрой работает в ежедневном режиме с Фондом и это дает результаты. Сегодня мы видим положительное решение по семи домам нашего региона. Это значит, что 644 человека смогут получить своё долгожданные жильё или выплаты за него. На контроле остаются другие проблемные дома, по которым мы также будет регулярно вести диалог с АО «Дом.РФ», – подчеркнул заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.Наблюдательный совет принял решение достраивать четыре проблемных дома застройщика-банкрота СК «Радуга» стр. 2.2, стр. 20.2-1, 20.2-2, дом №6 СК «Дедал–Комид». Еще по трем домам СК «Радуга» приняли решение о выплате компенсаций: стр. 21.1-1, 21.1-2, 21.2-1. Выплаты получат 49 дольщиков.«За текущую неделю это уже второй Наблюдательный совет. Фонд защиты прав дольщиков активно рассматривает и принимает решения с единственной целью – как можно скорее восстановить права всех пострадавших дольщиков в стране. На сегодняшний день мы уже приняли решения по 276 домам, это не просто цифры, это более 22 тыс. дольщиков, которым мы или выдадим компенсации по рыночной стоимости, или ключи от квартир», – отметил генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев.Региональный минстрой также в ежедневном режиме совместно с Фондом решает вопрос по долгостроям. Челябинская область одной из первых создала региональный Фонд помощи дольщикам. Более 200 миллионов рублей в 2019 году было предусмотрено в бюджете на решение проблем с долгостроями. В этом году ещё 537,9 миллионов рублей из областного бюджета предусмотрено на эти цели.По закону эти деньги регион должен передать в АО «Дом.РФ» после принятия наблюдательным советом Фонда решения о достройке домов или выплате компенсаций дольщикам. Остальная часть средств выделяется из федерального бюджета.В конце 2019 года Фонд принял решение по дому ЖСК «Доватора, 46» в Челябинске. Строительные работы по нему планируется начать уже в этом году. В марте 2020 года совет принял решение по дому «Жилищной инвестиционной компании» в Миассе. Компенсационные выплаты получили 108 семей. Источник: Пресс-служба Правительства Челябинской областиНаблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков под руководством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина принял решение о восстановлении прав пострадавших дольщиков, среди которых жители Челябинской области. Набсовет принял решение достроить четыре проблемных дома, ещё по трём долгостроям дольщики получат денежные компенсации. Таким образом, получится решить жилищный вопрос 644 челябинских дольщиков.Губернатор Челябинской областидержит ситуацию с долгостроями на личном контроле. Он неоднократно обращался к зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину и представителям АО «Дом.РФ» с просьбой ускорить вопрос рассмотрения объектов Челябинской области на наблюдательном совете Фонда.«Губернатор Челябинской области Алексей Леонидович Текслер лично находится на связи с федеральным правительством и Фондом защиты прав дольщиков по каждому проблемному объекту на Южном Урале. Региональный минстрой работает в ежедневном режиме с Фондом и это дает результаты. Сегодня мы видим положительное решение по семи домам нашего региона. Это значит, что 644 человека смогут получить своё долгожданные жильё или выплаты за него. На контроле остаются другие проблемные дома, по которым мы также будет регулярно вести диалог с АО «Дом.РФ», – подчеркнул заместитель губернатора Челябинской области.Наблюдательный совет принял решение достраивать четыре проблемных дома застройщика-банкрота СК «Радуга» стр. 2.2, стр. 20.2-1, 20.2-2, дом №6 СК «Дедал–Комид». Еще по трем домам СК «Радуга» приняли решение о выплате компенсаций: стр. 21.1-1, 21.1-2, 21.2-1. Выплаты получат 49 дольщиков.«За текущую неделю это уже второй Наблюдательный совет. Фонд защиты прав дольщиков активно рассматривает и принимает решения с единственной целью – как можно скорее восстановить права всех пострадавших дольщиков в стране. На сегодняшний день мы уже приняли решения по 276 домам, это не просто цифры, это более 22 тыс. дольщиков, которым мы или выдадим компенсации по рыночной стоимости, или ключи от квартир», – отметил генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков.Региональный минстрой также в ежедневном режиме совместно с Фондом решает вопрос по долгостроям. Челябинская область одной из первых создала региональный Фонд помощи дольщикам. Более 200 миллионов рублей в 2019 году было предусмотрено в бюджете на решение проблем с долгостроями. В этом году ещё 537,9 миллионов рублей из областного бюджета предусмотрено на эти цели.По закону эти деньги регион должен передать в АО «Дом.РФ» после принятия наблюдательным советом Фонда решения о достройке домов или выплате компенсаций дольщикам. Остальная часть средств выделяется из федерального бюджета.В конце 2019 года Фонд принял решение по дому ЖСК «Доватора, 46» в Челябинске. Строительные работы по нему планируется начать уже в этом году. В марте 2020 года совет принял решение по дому «Жилищной инвестиционной компании» в Миассе. Компенсационные выплаты получили 108 семей. AzAzA 2020-07-24YEKT17:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Владимир Бурматов: В регионе сложилась эффективная команда.

Пономарев раскритиковал работу южноуральской прокуратуры

Челябинские дольщики приняли участие в парламентских слушаниях в Госдуме РФ

Прокуратура возбудила против «Гринфлайта» уголовное дело по статье «Мошенни ...

На защиту обманутых дольщиков {comments_news}