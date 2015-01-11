2020-07-27YEKT07:00:00 | Губерния Южноуральцев приглашают на хакатон «Цифровой прорыв» Алексей Комиссаров. – Для нас важно дать участникам возможность не только заявить о себе, найти полезные связи и научиться работать в команде, но и напрямую влиять на цифровое развитие страны. Поэтому мы даем только реальные кейсы и помогаем командам доводить лучшие проекты до реализации».Хакатон будет представлять собой микс онлайн и офлайн-форматов. В Екатеринбурге будет создан центральный цифровой хаб с мультимедийной студией – на время соревнования он станет центром притяжения российского IT. В нем будет организована командная работа трекеров и экспертов конкурса с соблюдением всех мер предосторожности. Они будут выходить в прямые эфиры, вместе помогать участникам успешно пройти конкурсные испытания, поддерживать, оценивать и подсказывать. Такой центр будет замыкать на себе весь конкурсный процесс в федеральном округе, объединит участников, экспертов, трекеров и партнеров проекта. Команды будут соревноваться дистанционно.«Этим летом в рамках IT-марафона нам удалось провести уже два хакатона, оба – полностью в онлайн-формате. Вопреки опасениям, нам удалось не просто сохранить и передать хакатон-атмосферу, но и усилить ее, создав уникальную коммуникационную экосистему, позволившую взять лучшее из офлайна и использовать онлайн в полную силу, – рассказал директор РАЭК, руководитель проекта «Цифровой прорыв» Сергей Плуготаренко. – Это помогло нам расширить географию проекта, привлечь участников даже из самых отдаленных уголков страны. И это помогло вовлечь в проект тех, кто не был готов к физическому участию, а таких оказалось много, и среди них оказались отличные профессионалы».







В августе стартует региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». В серии из восьми хакатонов IT-специалисты со всей страны будут в прямом эфире создавать технологии, направленные на решение актуальных проблем регионов, а ведущие эксперты и трекеры федеральных округов будут оценивать их из специальных цифровых медиа-хабов. Лучшие решения будут реализованы. Общий призовой фонд этапа – 24 миллиона рублей. В этом году представители Уральского федерального округа активно участвуют в «Цифровом прорыве». На данный момент на конкурс уже зарегистрировались 1751 специалист. Челябинская область на втором месте в топе регионов по количеству участников. Пятеро конкурсантов из Уральского федерального округа заняли призовые места в летнем IT-марафоне «Цифрового прорыва», еще 47 – вошли в шорт-лист.Заявку на конкурс можно подать и сейчас. Для участия в региональном этапе необходимо пройти регистрацию на официальном сайте конкурса «Цифровой прорыв», выбрать один из восьми региональных хабов, собрать команду от 3 до 5 человек. Если команды пока нет, то ее можно найти на сайте конкурса или в официальном чате. Прием заявок на участие в хакатоне УФО открыт до 26 октября.Осенью Уральский федеральный округ примет конкурс на своей территории. С 31 октября по 2 ноября в Екатеринбурге пройдет 48-часовой хакатон в рамках регионального этапа проекта. Лучшие IT-специалисты со всей страны будут разрабатывать продукты, направленные на решение актуальных задач округа. Конкурс поможет сформировать в регионах мощный кадровый резерв и сильное сообщество профессионалов, вовлечь в развитие цифровой экономики молодых специалистов и прокачать их навыки в работе над реальными кейсами. Победители хакатона разделят денежные призы, получат возможность попасть в финал «Цифрового прорыва» и выиграть гранты от партнеров конкурса. Лучшие проекты будут сопровождаться вплоть до внедрения.Задания для соревнования предоставляют крупнейшие коммерческие и государственные организации. Каждый кейс – расширенное описание реальной проблемной ситуации. В числе направлений – большие данные и искусственных интеллект, кибербезопасность и образование, цифровая трансформация, инфраструктура и связь, инновации и импортозамещение, другие актуальные тематики.«При постановке задач мы в первую очередь ориентируемся на решение актуальных проблем регионов, – уточнил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей»– Для нас важно дать участникам возможность не только заявить о себе, найти полезные связи и научиться работать в команде, но и напрямую влиять на цифровое развитие страны. Поэтому мы даем только реальные кейсы и помогаем командам доводить лучшие проекты до реализации».Хакатон будет представлять собой микс онлайн и офлайн-форматов. В Екатеринбурге будет создан центральный цифровой хаб с мультимедийной студией – на время соревнования он станет центром притяжения российского IT. В нем будет организована командная работа трекеров и экспертов конкурса с соблюдением всех мер предосторожности. Они будут выходить в прямые эфиры, вместе помогать участникам успешно пройти конкурсные испытания, поддерживать, оценивать и подсказывать. Такой центр будет замыкать на себе весь конкурсный процесс в федеральном округе, объединит участников, экспертов, трекеров и партнеров проекта. Команды будут соревноваться дистанционно.«Этим летом в рамках IT-марафона нам удалось провести уже два хакатона, оба – полностью в онлайн-формате. Вопреки опасениям, нам удалось не просто сохранить и передать хакатон-атмосферу, но и усилить ее, создав уникальную коммуникационную экосистему, позволившую взять лучшее из офлайна и использовать онлайн в полную силу, – рассказал директор РАЭК, руководитель проекта «Цифровой прорыв»– Это помогло нам расширить географию проекта, привлечь участников даже из самых отдаленных уголков страны. И это помогло вовлечь в проект тех, кто не был готов к физическому участию, а таких оказалось много, и среди них оказались отличные профессионалы». Источник: Россия – страна возможностей AzAzA 2020-07-27YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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