Публичная библиотека отметит свой 122-й день рождения в онлайн-режиме

Праздничная программа пройдет 28 июля в группе Публичной библиотеки «ВКонтакте». Южноуральцев ждут виртуальные экскурсии, мастер-классы для всей семьи, фотообзор, книги и музыкальный лекторий.В этот вторник, в 11.00, Семейный клуб Публичной библиотеки ждет всех на утреннюю сказку в прямом эфире. Вместе с сотрудником библиотеки, Еленой Завориной
, можно обсудить лучшие книги, посвященные праздникам, узнать, как легко организовать любое торжество. Приятный бонус – все эти книги представлены в фонде Публичной библиотеки и их легко можно взять домой.Помимо обсуждения книг, в программе мастер-класс по изготовлению закладки-уголка в технике оригами. Для создания идеальной авторской закладки понадобятся: 3 листа бумаги А4 (любого цвета), ножницы и клей-карандаш.В12.00 можно будет создать скульптуру в технике bookfolding. Это создание необычных книжных инсталляций, чем-то похожее на оригами. При работе в такой технике не применяется склеивание или разрезание страниц, а только их складывание. Ведущий мастер-класса – Александра Каптел
, руководитель творческой мастерской Дворца культуры Новосинеглазово – расскажет (и покажет), как подарить вторую жизнь старым изданиям и поможет сделать необычный предмет декора своими руками: цифры «122», посвященные дню рождения Публичной библиотеки.Для участия в мастер-классе нужно минимальное количество материалов: старая книга и линейка. Мастер-класс пройдет в группе Публичной библиотеки «ВКонтакте»
.Центр межкультурных коммуникаций приготовил марафон «Музыка – универсальный язык межкультурного общения», который посвящен музыкальным инструментам разных национальных культур и начнется в 13.00. Главный гость и «голос» мероприятия – Артемий Тельцов
, артист-музыкант, мультиинструменталист, лауреат всероссийских и международных фестивалей и конкурсов.В 15.00 – онлайн-экскурсия по Музею-Центру ЧОУНБ. Участникам расскажут интересные факты о создании библиотеки, покажут любимые предметы декора бывших директоров и даже раскроют несколько тайн.Через два часа – в 17.00 – просмотр фотографий «Публичка в объективе Южноуральских фотографов»: интерьеры, «закутки» и редкие издания главной книжной сокровищницы региона стали материалом для вдохновения сразу нескольких авторов, которые представили библиотеку в разных временных периодах.На кадрах можно увидеть историческую реконструкцию здания, персонажей из популярных книг, гуляющих по библиотеке, натюрморты из старинных редких изданий, а также контраст изысканного XIX в. и XXI в., с его техническими возможностями виртуального использования ресурсов библиотеки и всеми достижениями научно-технического прогресса.В онлайн-путешествие
«По следам Публички» можно познакомиться с историей библиотеки и жизнью Челябинска в XIX и в XX вв.Также 28 июля выйдет очередная серия медиапроекта «Танкоград – город, которого не было на карте»: работа Публичной библиотеки в военное время и самоотверженный труд библиотекарей – бойцов культурного фронта. Ролик будет опубликован на YouTube-канале библиотеки
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