Евгений Щербаков: «Защита прав и интересов жителей – общая задача»

Старший советник юстиции Павел Вепрев общался с озерчнами в присутствии главы округа Евгения Щербакова, его первого заместителя Ивана Сбитнева и председателя Собрания депутатов Андрея Кузнеченкова.
Предварительная запись на прием производилась по телефону, непосредственное общение с должностным лицом происходило в прокуратуре ЗАТО г. Озёрск. В целях нераспространения заболеваемости среди населения, участники встречи строго соблюдали требования санитарно-эпидемиологической безопасности.
В числе обращений, которые граждане передали из рук в руки заместителю прокурора Челябинской области, были просьбы о содействии в решении как частных, так и актуальных для всего городского сообщества вопросов, а именно: о влиянии Кыштымского полигона ТКО на экологию Озерского городского округа, о деятельности Регионального оператора по обращению с ТКО на территории Озерского городского округа, об особенностях управления многоквартирными домами.
Подводя итоги личного приема, руководители округа и областной прокуратуры подтвердили готовность и в дальнейшем взаимодействовать в деле соблюдения законности, общественной безопасности и правопорядка, выявления и устранения нарушений закона в Озерском городском округе.
- Мы активно сотрудничаем с прокуратурой, так как имеем общие цели и задачи. Будучи включенными в реализацию значимых функций государства, органы местного самоуправления заинтересованы в поисках наиболее оптимальных форм взаимодействия с надзорным органом, - обозначил позицию местных властей Евгений Щербаков.
В качестве примера совместных действий глава округа назвал экспертизу нормативно-правовых актов ОМС и работу с актами прокурорского реагирования, включение представителей прокуратуры ЗАТО г. Озёрск в состав коллегиальных органов при администрации муниципального образования, размещение на официальном сайте ОМС подготовленных прокуратурой материалов по правовому просвещению населения.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа