«Трактор» и «Металлург» отменили контрольный матч 2 августа

Контрольный матч между «Трактором» и «Металлургом», запланированный на 2 августа, отменен – общее решение принято совместно руководством двух клубов.

Товарищеская встреча, намеченная на 30 августа в Магнитогорске, пока в силе.

На этой неделе у «Трактора» запланирован контрольный матч против «Югры» (ВХЛ). Игра состоится 30 июля, начало в 16.00. Учитывая текущую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, он пройдет без зрителей, но болельщики обеих команд смогут посмотреть встречу онлайн на клубном YouTube-канале.

Дальнейший график «черно-белых» предварительно выглядит следующим образом:

- 10-13 августа – участие в Кубке Республики Башкортостан в Уфе. Соперники: «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и «Северсталь».

- 15-22 августа – тренировочный сбор в Челябинске.

- 20 августа – контрольный матч против «Автомобилиста» в Екатеринбурге.

- 23-26 августа – участие в Кубке губернатора Челябинской области. Соперники: «Автомобилист», «Сибирь», «Нефтехимик».

- 27-31 августа – тренировочный сбор в Челябинске.

График «сталеваров»:

- Тренировочные сборы в Магнитогорске;

- С 10 по 14 августа – домашний турнир памяти Ивана Ромазана.

- 14 августа, вечером, может состояться товарищеский матч «Металлург» vs «Автомобилист», который пройдет за рамками мемориала Ромазана и на его результаты не повлияет.

- 18 августа «Магнитка» отправится в Казань, где с 19 по 23 августа состоится турнир TANECO Кубок чемпионов, в котором также примут участие «Ак Барс», «Салават Юлаев» и СКА.

- На заключительном этапе сборов, 30 августа, планируется товарищеский матч в Магнитогорске с челябинским «Трактором».

https://dostup1.ru/society/Traktor-i-Metallurg-otmenili-kontrolnyy-match-2-avgusta_128562.html