Запуск фейерверка в Озерске закончился ожогами у зрителей

Запуск фейерверка в Озерске едва не закончился трагедией – несколько человек обратились в больницу города с жалобами на ожоги.

Инцидент произошел вечером субботы, 25 июля, недалеко от развлекательного центра. По словам очевидцев, в какой-то момент стоявшие на земле пусковые установки опрокинулись и потоки горящих искр обрушились на стоявшую рядом толпу людей. Некоторым зрителям потребовалась медицинская помощь, за которой они обратились в городскую больницу.

По всей видимости, во время запуска фейерверка были нарушены правила эксплуатации, что и привело к таким последствиям.

https://dostup1.ru/accident/Zapusk-feyerverka-v-Ozerske-zakonchilsya-ozhogami-u-zriteley_128560.html