2020-07-28YEKT06:00:00 | Губерния Челябинская область вошла в число пилотных регионов для получения поддержки по управлению инфраструктурными проектами Источник: Фото: freestockimages.ru









ВЭБ.РФ и АНО «Национальный Центр государственно-частного партнерства» запускают программу антикризисной поддержки, направленную на безвозмездное экспертно-консультационное содействие в подготовке и запуске проектов в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП). Для участия в ней определены 40 пилотных регионов, среди которых – Челябинская область. Если такой формат работы докажет свою эффективность, его растиражируют на все остальные субъекты России.Ключевая задача программы – помочь отобрать наиболее приоритетные инфраструктурные проекты в различных отраслях – социальной, транспортной, цифровой, коммунально-энергетической и др. – и сопроводить их от стадии концепции до финансового закрытия.«В рамках реализации национальных проектов и исполнения социальных обязательств перед регионами и муниципалитетами все так же стоят задачи по строительству новых дорог и объектов социальной сферы, модернизации ЖКХ, развитию городской среды и IT-инфраструктуры. В такой ситуации применение механизмов государственно-частного партнерства, в том числе концессионных соглашений, может стать оптимальным решением, позволяющим не откладывать запуск запланированных инфраструктурных проектов», – говорится в обращении председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова к главам субъектов Российской Федерации.Эксперты группы ВЭБ.РФ и Национального Центра ГЧП готовы провести стратегический аудит инфраструктурных планов (госпрограмм, адресных инвестиционных программ), дать рекомендации о возможности использования для их реализации механизмов ГЧП, проанализировать текущую ситуацию в регионе с применением механизмов ГЧП, организовать доступ к дистанционной программе обучения по тематике применения концессионных соглашений и соглашений о ГЧП, провести блиц-экспертизу проектов и оказать содействие в их запуске, в том числе по составлению дорожной карты, поиску потенциальных партнеров и интересантов, подбору оптимальных мер поддержки. Вся работа будет организована с использованием Наталья Лугачева.Важным аспектом программы на текущем этапе является подготовка региональных проектных команд для дальнейшей работы с отобранными инициативами. Для этого уже с 15 июня для регионов-участников стартовало бесплатное дистанционное обучение. В его рамках специалисты региональных органов власти получают необходимые базовые знания о сфере ГЧП, регулирующих нормативно-правовых актах, основных формах проектов, ключевых рисках и преимуществах. Также для них открыт доступ к подробной базе проектов ГЧП и аналитическим материалам по ним.Подробную информацию об участии в программе инвесторы и органы власти могут получить по телефону 8 (351) 264-53-15. Источник: Фото: freestockimages.ruВЭБ.РФ и АНО «Национальный Центр государственно-частного партнерства» запускают программу антикризисной поддержки, направленную на безвозмездное экспертно-консультационное содействие в подготовке и запуске проектов в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП). Для участия в ней определены 40 пилотных регионов, среди которых – Челябинская область. Если такой формат работы докажет свою эффективность, его растиражируют на все остальные субъекты России.Ключевая задача программы – помочь отобрать наиболее приоритетные инфраструктурные проекты в различных отраслях – социальной, транспортной, цифровой, коммунально-энергетической и др. – и сопроводить их от стадии концепции до финансового закрытия.«В рамках реализации национальных проектов и исполнения социальных обязательств перед регионами и муниципалитетами все так же стоят задачи по строительству новых дорог и объектов социальной сферы, модернизации ЖКХ, развитию городской среды и IT-инфраструктуры. В такой ситуации применение механизмов государственно-частного партнерства, в том числе концессионных соглашений, может стать оптимальным решением, позволяющим не откладывать запуск запланированных инфраструктурных проектов», – говорится в обращении председателя ВЭБ.РФк главам субъектов Российской Федерации.Эксперты группы ВЭБ.РФ и Национального Центра ГЧП готовы провести стратегический аудит инфраструктурных планов (госпрограмм, адресных инвестиционных программ), дать рекомендации о возможности использования для их реализации механизмов ГЧП, проанализировать текущую ситуацию в регионе с применением механизмов ГЧП, организовать доступ к дистанционной программе обучения по тематике применения концессионных соглашений и соглашений о ГЧП, провести блиц-экспертизу проектов и оказать содействие в их запуске, в том числе по составлению дорожной карты, поиску потенциальных партнеров и интересантов, подбору оптимальных мер поддержки. Вся работа будет организована с использованием платформы «РОСИНФРА» .«Министерство экономического развития Челябинской области активно сотрудничает с ВЭБ.РФ. В настоящее время мы формируем проектный офис, в задачи которого будет входить координация реализации антикризисной программы. Одновременно составляем перечень приоритетных проектов, по которым в ближайшее время начнем работать совместно со специалистами корпорации. Рассчитываем, что столь тесное взаимодействие с федеральными институтами развития будет способствовать дальнейшему раскрытию потенциала региона в сфере государственно-частного партнерства», – прокомментировала министр экономического развития Челябинской области.Важным аспектом программы на текущем этапе является подготовка региональных проектных команд для дальнейшей работы с отобранными инициативами. Для этого уже с 15 июня для регионов-участников стартовало бесплатное дистанционное обучение. В его рамках специалисты региональных органов власти получают необходимые базовые знания о сфере ГЧП, регулирующих нормативно-правовых актах, основных формах проектов, ключевых рисках и преимуществах. Также для них открыт доступ к подробной базе проектов ГЧП и аналитическим материалам по ним.Подробную информацию об участии в программе инвесторы и органы власти могут получить по телефону 8 (351) 264-53-15. AzAzA 2020-07-28YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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