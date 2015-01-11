2020-07-28YEKT10:00:00 | Губерния Более 20 тысяч южноуральцев получили пособие на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









С 1 июня года денежную выплату на ребенка получил 20 781 житель Челябинской области (на 26 188 детей в возрасте от трех до семи лет включительно). На финансирование данной выплаты направлено свыше 926 млн рублей. При этом в управления социальной защиты населения региона от граждан поступило более 104 тыс. заявлений о назначении ежемесячного пособия. Документы проходят проверку. Соцработники просят отнестись к процессу верификации с пониманием. Все выплаты, полагающиеся гражданам, будут предоставлены в полном объеме.С учетом большого количества запросов соцработникам требуется больше времени для подготовки ответов гражданам. Все поступившие заявления обрабатываются вручную специалистами. Для подтверждения права по каждому обращению направляется до 20 электронных межведомственных запросов (в том числе в налоговую инспекцию, в МВД, в службу занятости, в ЗАГС). В любом случае все выплаты, полагающиеся заявителям, будут предоставлены в полном объеме в ближайшее время. Предоставление ежемесячной выплаты зависит от нескольких условий: во-первых, учитывается среднедушевой доход, который не может превышать величины прожиточного минимума, установленного региональным законодательством за 2 квартал 2019 г. — это 10 336 рублей (сохраняется на весь 2020 год, с 01.01.2021 г. будет другая величина); во-вторых, если семья состоит в браке, то отец (усыновитель или опекун) должен быть занятым, самозанятым, иметь статус безработного или получателя пенсии. Матерям, осуществляющим уход за ребенком до достижения им возраста четырнадцати лет, ежемесячная выплата назначается независимо от занятости.Право на выплату определяется на дату подачи заявления при условии, что вся указанная информация будет подтверждена в рамках межведомственного взаимодействия. Ежемесячный размер пособия на детей в 2020 году составляет 5 330,50 рубля.При обращении с заявлением в течение 2020 года назначение ежемесячной выплаты будет осуществляться с 1 января 2020 года, но не ранее достижения ребенком возраста трех лет. Даже если заявление будет подано 31 декабря 2020 года – ежемесячная выплата будет назначена на детей, которым исполнилось три года до января 2020 года, с 1 января 2020 года. Если ребенку исполнится три года в период с января по декабрь, то семья получит выплату за время с момента достижения ребенком трехлетнего возраста в текущем году до назначения выплаты.При обращении в 2021 году ежемесячная выплата будет назначаться со дня рождения ребенка, если не прошло шесть месяцев со дня рождения ребенка. Если этот срок пропущен – выплату предоставят только со дня подачи заявления. Как рассчитывается доход семьи? Среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя из суммы доходов родителей (состоящих в браке) и несовершеннолетних детей за 12 календарных месяцев, предшествующим 6 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты. Например, если заявление подано 18 мая 2020 года, то при исчислении дохода семьи будет учитываться период с ноября 2018 года по октябрь 2019 года.Учтена также ситуация, когда у семей в связи с распространением коронавирусной инфекции существенно сократились доходы и один из родителей на момент обращения за выплатой признан безработным. В этом случае доходы от трудовой деятельности члена семьи, признанного безработным на дату подачи заявления за прошлый период учитываться не будут.Обращаем внимание, что при подаче заявления, которое сдержит неполные или недостоверные сведения управлением социальной защиты населения может быть вынесено решение об отказе. В этом случае заявитель вправе обратиться повторно и указать в заявлении недостающие сведения. Как правило, в заявлениях забывают указать полный состав семьи (всех детей до 18 лет и супруга). В заявлении должны быть заполнены все разделы. Если брак расторгнут, или оформлено установление отцовства – в разделе «Иные доходы» обязательно нужно указать сведения о размере полученных алиментов, если не получали, то указывается «0 руб.».Кроме того, многие граждане отправляют несколько заявлений через Портал государственных услуг и Многофункциональные центры, это усложняет работу и увеличивает срок рассмотрения заявлений. Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиС 1 июня года денежную выплату на ребенка получил 20 781 житель Челябинской области (на 26 188 детей в возрасте от трех до семи лет включительно). На финансирование данной выплаты направлено свыше 926 млн рублей. При этом в управления социальной защиты населения региона от граждан поступило более 104 тыс. заявлений о назначении ежемесячного пособия. Документы проходят проверку. Соцработники просят отнестись к процессу верификации с пониманием. Все выплаты, полагающиеся гражданам, будут предоставлены в полном объеме.С учетом большого количества запросов соцработникам требуется больше времени для подготовки ответов гражданам. Все поступившие заявления обрабатываются вручную специалистами. Для подтверждения права по каждому обращению направляется до 20 электронных межведомственных запросов (в том числе в налоговую инспекцию, в МВД, в службу занятости, в ЗАГС). В любом случае все выплаты, полагающиеся заявителям, будут предоставлены в полном объеме в ближайшее время.во-первых, учитывается среднедушевой доход, который не может превышать величины прожиточного минимума, установленного региональным законодательством за 2 квартал 2019 г. — это 10 336 рублей (сохраняется на весь 2020 год, с 01.01.2021 г. будет другая величина); во-вторых, если семья состоит в браке, то отец (усыновитель или опекун) должен быть занятым, самозанятым, иметь статус безработного или получателя пенсии. Матерям, осуществляющим уход за ребенком до достижения им возраста четырнадцати лет, ежемесячная выплата назначается независимо от занятости.Право на выплату определяется на дату подачи заявления при условии, что вся указанная информация будет подтверждена в рамках межведомственного взаимодействия. Ежемесячный размер пособия на детей в 2020 году составляет 5 330,50 рубля.При обращении с заявлением в течение 2020 года назначение ежемесячной выплаты будет осуществляться с 1 января 2020 года, но не ранее достижения ребенком возраста трех лет. Даже если заявление будет подано 31 декабря 2020 года – ежемесячная выплата будет назначена на детей, которым исполнилось три года до января 2020 года, с 1 января 2020 года. Если ребенку исполнится три года в период с января по декабрь, то семья получит выплату за время с момента достижения ребенком трехлетнего возраста в текущем году до назначения выплаты.При обращении в 2021 году ежемесячная выплата будет назначаться со дня рождения ребенка, если не прошло шесть месяцев со дня рождения ребенка. Если этот срок пропущен – выплату предоставят только со дня подачи заявления.Среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя из суммы доходов родителей (состоящих в браке) и несовершеннолетних детей за 12 календарных месяцев, предшествующим 6 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты. Например, если заявление подано 18 мая 2020 года, то при исчислении дохода семьи будет учитываться период с ноября 2018 года по октябрь 2019 года.Учтена также ситуация, когда у семей в связи с распространением коронавирусной инфекции существенно сократились доходы и один из родителей на момент обращения за выплатой признан безработным. В этом случае доходы от трудовой деятельности члена семьи, признанного безработным на дату подачи заявления за прошлый период учитываться не будут.Обращаем внимание, что при подаче заявления, которое сдержит неполные или недостоверные сведения управлением социальной защиты населения может быть вынесено решение об отказе. В этом случае заявитель вправе обратиться повторно и указать в заявлении недостающие сведения. Как правило, в заявлениях забывают указать полный состав семьи (всех детей до 18 лет и супруга). В заявлении должны быть заполнены все разделы. Если брак расторгнут, или оформлено установление отцовства – в разделе «Иные доходы» обязательно нужно указать сведения о размере полученных алиментов, если не получали, то указывается «0 руб.».Кроме того, многие граждане отправляют несколько заявлений через Портал государственных услуг и Многофункциональные центры, это усложняет работу и увеличивает срок рассмотрения заявлений. AzAzA 2020-07-28YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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